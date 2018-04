De bal rolt weer …. voorbeschouwing 21 en 22 april

Sneek- Het was toch een beetje het weekeinde van de grote uitslagen. ZET EM walste met 14-0 over IJVC heen, terwijl LSC 1890 tegen GSAVV Forward ook al de dubbele cijfers aantikte. Black Boys kreeg daarentegen een geweldige draai om de oren en mocht doelman Sander de Vries dankbaar zijn, dat het tegen SV THOR bij 8-0 bleef. In Assen ging de dank uit naar Rein Werumeus Buning die uit een schier onmogelijke hoek met een geweldige uithaal ONS Sneek tegen ACV alsnog een punt bezorgde. Sneek Wit Zwart ging echter in dezelfde plaats tegen Achilles 1894 kansloos onderuit, al bleef de score binnen de perken. Waterpoort Boys tenslotte leverde voor het eerst sinds weken weer een redelijke wedstrijd af en won verdiend van DWP.

De mooiste affiche hangt deze week zonder enige twijfel ophef prikbord van het Zuidersportpark, want zaterdag staat daar de derby tegen Harkemase Boys op het programma. Eerder die dag kruist Waterpoort Boys de degens met Oeverzwaluwen en ontvangt Sneek Wit Zwart ZM Woudsend. Op zondag moet de zondagtak van Sneek Wit Zwart naar Hoorn voor het duel met Hollandia en neemt Black Boys het in Menaldum op tegen Dronrijp. LSC 1890 tenslotte ontvangt met MKV ’29 voor de tweede keer op rij een laagvlieger uit de tweede klasse K.

ONS Sneek – Harkemase Boys

Zaterdag 21 april 2018 – 16.30 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek maakte het zichzelf tegen ACV ongelooflijk moeilijk. De oranjehemden verzuimden voor rust om ondanks vier à vijf goede kansen definitief afstand te nemen en kregen daar na rust en mede door een zeer matig optreden van doelman Barry Ditewig bijna de rekening voor gepresenteerd. Uiteindelijk kreeg de smart in de slotminuut dankzij Rein Werumeus Buning alsnog een gedeelde status, maar daarmee liet de brigade van trainer Chris de Wagt wel een uitgelezen kans liggen om zich nagenoeg definitief veilig te spelen. Dat laatste deed Harkemase Boys, de tegenstander van komende zaterdag, wel. De Harekieten zijn na de winst op Spijkenisse met een voorsprong van acht punten op de zorgsector zo goed als verzekerd van een langer verblijf in de derde divisie.

Harkemase Boys leek in de maand van de vallende bladeren met vier overwinningen op rij op weg naar een stevige plek in het linkerrijtje, maar nadat trainer Henk Herder in november van het vorig jaar zijn vertrek wereldkundig maakt, leek het met de echte scherpte gedaan. In de laatste speelronden voor de winterstop beleefden “the Boys” dan ook een dip en ging men in drie opeenvolgende duels de bietenbrug op.

Een van die nederlagen was tegen ONS Sneek dat vlak voor het grote kinderfeest mede dankzij een treffer van verdediger Klaas de Vries op de Bosk een klein feestje bouwde. Dat feestje was overigens wel een beetje tegen de verhoudingen in, want de thuisclub kreeg die avond de betere mogelijkheden. Een jaar eerder was dat echter omgekeerd en “stal” Harkemase Boys door een treffer van Ezra Schrijver de punten. Die punten bleven in het eerste treffen tussen beide ploegen op derde divisieniveau in Sneek en bij die gelegenheid mocht Ale de Boer zicht tot matchwinner laten kronen.

​Ale de Boer is zaterdag naar verwachting weer van de partij evenals Curty Gonzales, die de voorbije dagen op de world wide web even trendiing topic was. De spits zou volgens Voetbal op Zaterdag ondanks een doorlopende verbintenis door Harkemase Boys zijn benaderd en dat leidde tot enige digitale discussie en een felle reactie van één van de technische mensen van de roodhemden. Qua transfers is het overigens opvallend rustig op de burelen van de Bosk, want waar andere jaren met enige regelmaat een leger aan nieuwelingen werd ingevlogen, vermeld het lijstje met nieuwkomers tot nu toe slechts één naam en wel die van Jari Slort van NEC Delfzijl. Daartegenover staat het vertrek van Jim de Leeuw en Ezra Schrijver (beide naar ACV), Jorco van Hezel (onbekend) en Yannick Kaluzi, die na één seizoen de rood-witte deur al weer achter zich dicht trekt en bij Berkum aan de slag gaat. Harkemase Boys wist daarentegen wel de kern met solide krachten als doelman Erick Jansema, rechtsback Jesse Renken en de uit de regio Harkema afkomstige Henny Bouius, Berwout Beimers en Robert Stelpstra te behouden.

De kern van ONS Sneek wordt volgend seizoen zoals vorige week al werd gemeld, versterkt met de van ODIN ’59 afkomstige Nick Burger. Hij moet de oranjehemden van het nodige gif voorzien. Dat gif hoeft voor komende zaterdag niet toegediend te worden, want de derby tussen voetbalmacht drie en vier van Friesland is voor beide clubs zo’n beetje de belangrijkste wedstrijd van het jaar en voor ONS Sneek misschien nog wel net een tikkeltje belangrijker dan voor het inmiddels zo goed als veilige Harkemase Boys. Immers bij winst kan ook op “South Park” met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het sein “veilig” worden afgegeven. Maar om de bijbehorende vlag te kunnen hijsen, kan ONS het zich niet permitteren om zoals tegen ACV een tandje terug te schakelen en moet Ditewig ook nog eens bij de les zijn. Want anders kan Harkemase Boys het touwtje van die vlag zo maar doorknippen.

Hollandia – Sneek Wit Zwart

Zondag 22 april 2018 – 14.00 uur

​Juliana Sportpark – Hoorn

De nederlaag tegen Achilles 1894 bleef cijfermatig nog binnen de perken, maar feitelijk had Sneek Wit Zwart in de Drentse hoofdstad heel weinig in te brengen en was de uitslag (2-0) een magere afspiegeling van de verhoudingen. Door die nederlaag zijn de Snekers in de stand weer terug bij af en moet men in de strijd om direct lijfsbehoud opnieuw in de achtervolging. In die achtervolging stuit de ploeg van trainer Germ de Jong nog op MSC (u), de Bataven (t), Alphense Boys (u) en Leonidas (t), terwijl zondag de uitwedstrijd tegen Hollandia op het programma staat.

Ga d’r maar aan staan. Dat restprogramma is zeker geen lichte opgave en de plannen van de fusiemannetjes om na 1 juli 2020 de hoofdmacht van de hoofdklasser tot een op dat niveau spelend opleidingsteam te transformeren, zouden dan ook wel eens schipbreuk kunnen leiden. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Snekers het in dit seizoen niet bepaald van uitwedstrijden moeten hebben. Dat laatste bleek overigens ook vorig jaar in Hoorn. Toen was Hollandia voor Sneek Wit Zwart een struikelblok en ook in de heenwedstrijd in november van het vorig jaar bleek de ploeg van trainer Charles van Altena een stugge opponent en was het aan een late inzet van Gerben Visser te danken dat de punten uiteindelijk in “ons stadsje” bleven.

​Die winst kan echter niet verbloemen dat de vooruitzichten voor Sneek Wit Zwart op dit moment niet tot de meest rooskleurige categorie behoren, ook al niet omdat de rol van de Noord Hollanders in de strijd om de schaal nog niet helemaal is uitgespeeld. Wat dat betreft was de nederlaag van Hollandia tegen MSC van twee weken geleden weliswaar een lelijke streep door de Hoornse rekening, maar met vier verliespunten meer dan koploper SJC kan het nog. Er zal de rood-witten dan ook veel aan gelegen zijn om zondag aan de goede kant van de score te blijven, vooral ook omdat de koploper uit Noordwijk in de slotfase van de competitie nog naar nummer twee Achilles 1894 en nummer vier Leonidas toe moet.

Sneek Wit Zwart moet dus nog naar Hollandia, MSC en Alphense Boys en zal, hoe je het ook wendt of keert, in één en het liefst in een paar van die potjes punten moeten pakken. Anders wordt rechtstreekse handhaving een moeilijke, zo niet onmogelijke zaak. Maar resultaten in uitwedstrijden waren zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe nog minder dan niet om over naar huis te schrijven en dus wordt het zondag – en zeker als het niveau tegen Achilles 1894 de maatstaf is – opnieuw lastig en misschien wel te lastig. Met die wetenschap is het in deze fase misschien dan ook verstandiger om de blik naar boven los te laten en de doelstelling “rechtstreekse handhaving” in te ruilen voor “niet rechtstreekse degradatie”. Met andere woorden, Sneek Wit Zwart kan zich beter richten op het voorblijven van de direct fatale streep, waarna men via de barrage continuering van het hoofdklasserschap kan afdwingen.

LSC 1890 – MKV ’29

Zondag 22 april 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

In de app van Voetbal.nl en op de pagina met “Sportútslaggen” van Omrop Fryslân verscheen zondag 12-2 als uitslag van de wedstrijd tussen LSC 1890 en GSAVV Forward. De Sneker productie stokte echter bij tien, maar dat maakt de prestatie er niet minder om en doet niets af aan het feit dat de Snekers – en niet voor het eerst dit seizoen – het vizier op de scherpste stand hadden staan. Door die zege klom LSC 1890 naar de negende plek en heeft men weer zicht op het linkerrijtje. Dat rijtje dreigde de voorbij weken uit zicht te geraken, want toen wist de formatie van trainer Eric van der Meulen ondanks een scheepslading aan kansen de lading niet op de wal te brengen.

Het lossen van die lading lijkt komende zondag overigens geen onderwerp van discussie, want dan komt met MKV ’29 zoals in de inleiding al werd vermeld, opnieuw een zwakke broeder naar de thuishaven van de “oude dame”. De Leeuwarders beleven een rampseizoen en staan met twee punten onderaan. Niettemin behoort plaatsing voor de strijd om lijfsbehoud nog altijd tot de mogelijkheden en dat komt, omdat de nummer dertien van de ranglijst i.c. GSAVV Forward slechts één puntje meer heeft. In de culturele hoofdstad zullen ze met de gedachten dan ook al bij 27 mei zijn, wanneer op de laatste speeldag in Leeuwarden het duel tegen de Groningers op het programma staat en in die wedstrijd van het jaar naar alle waarschijnlijkheid de beslissing omtrent deelname aan de play offs en rechtstreekse degradatie valt.

Met betrekking tot de confrontatie van komende zondag zal bij de roodhemden daarentegen de gedachte aan een verrassing niet echt leven, te meer niet omdat de meest recente onderlinge duels allemaal in het voordeel van LSC 1890 uitvielen en omdat MKV ’29 in die wedstrijden niet één keer het Sneker net wist te vinden. Dat laatste is dit seizoen op Nijlan sowieso een groot probleem, want met zes goals in vijftien wedstrijden zijn doelpunten bijkans zeldzamer dan pak ‘m beet een winnend nummer in de Koningsdagloterij. Voeg daarbij een gemiddelde van vier tegengoals per duel en het moge duidelijk zijn, dat zondag naar alle waarschijnlijkheid de twintigste nederlaag op het conto van MKV ’29 wordt bijgeschreven.

Voor de fans van LSC 1890 is daarbij de vraag opportuun, of “the Blues” dat gemiddelde zullen overtreffen. In de heenwedstrijd kwam men daar niet aan toe, want toen stokte de teller bij 0-3 en dat ook nog eens dankzij de “comebackkids” Rutger Kuipers en Erwin Slik. Slik die in een paar optredens in de Koningsblauwe hoofdmacht al weer elf keer scoorde, kan overigens nog een derde ster aan zijn naam toevoegen. Daarvoor moet hij dit seizoen nog vier keer doeltreffend uithalen. Het zou een mooie afsluiting van een eigenlijk al afgesloten carrière betekenen, net zoals een zege van LSC 1890 weer een mooi stapje richting het linkerrijtje zou zijn.

Waterpoort Boys – Oeverzwaluwen

​Zaterdag 21 april 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys speelde misschien wel tegen zijn natuur, maar die speelwijze wierp wel vruchten af. Met een compacte speelwijze gaf men tegen DWP vrijwel geen kans weg. Daarnaast was men in de omschakeling een aantal malen dreigend en één van die aanvallen resulteerde in wat naar later bleek, de winnende treffer. Daarmee deed de Wéé Péé Béé de laatste plaats over aan TOP ’63 en niet onbelangrijk, kreeg men de veilige regionen van de derde klasse A weer in het vizier. Een van de ploegen die in die regionen bivakkeert en die Waterpoort Boys nog binnen handbereik heeft, is Oeverzwaluwen en dat is komende zaterdag de opponent.

Oeverzwaluwen versloeg afgelopen zaterdag koploper Oudehaske. Die zege was niet alleen verrassend, maar ook wel een beetje noodzakelijk. Nadat de ploeg eind vorig jaar de vierde plek innam, ging men in de acht wedstrijden na de winterstop namelijk vijf keer onderuit met als gevolg dat de blauwhemden de laatste tijd naar onderen moesten kijken, al moet daarbij wel opgemerkt worden dat Oeverzwaluwen nog een aantal wedstrijden moet inhalen. Niettemin loopt het dit seizoen op de Sandobbe toch minder dan vorig jaar. Toen eindigde Oeverzwaluwen namelijk als derde en streed men in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse. Die klasse is overigens niet het hoogste niveau, waarop de hoofdmacht acteerde. In de eerste jaren van dit decennium speelde men namelijk in de eerste klasse. Dat niveau was weliswaar bewonderenswaardig maar bleek uiteindelijk niet vol te houden, waarna met twee degradaties op rij een soort van vrije val volgde.

Kijkend naar de prestaties in dit seizoen valt op dat Oeverzwaluwen het merendeel van de punten op vreemde bodem vergaarde. Op andermans territorium nam de ploeg van de naar Dokkum vertrekkende trainer Jan-Willem Zwart in negen duels namelijk vijftien punten mee, terwijl men aan de Ds. Tinholtstraat in Koudum in evenzo vele wedstrijden niet verder kwam dan negen. Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de ploeg moeite heeft het spel te maken en dat men beter rendeert in wedstrijden waarin het initiatief bij de tegenstander ligt. Met spelers als Wietze Peterson en Eise Feenstra die in de omschakeling niet zelden dodelijk effectief zijn, wekt dat overigens geen verbazing en dat werd in de eerdere onderlinge confrontaties in Sneek ook al duidelijk. Vorig seizoen had Oeverzwaluwen namelijk aan één counter genoeg en in het jaar daarvoor liep Waterpoort Boys vier keer in het mes en hield men ondanks drie treffers niets aan het duel over.

Dat moet dit seizoen duidelijk anders, want alleen met punten houdt Waterpoort Boys zicht op rechtstreekse handhaving. In dat kader houden we dan ook een warm pleidooi voor continuering van de tegen natuurlijke speelwijze zoals die tegen DWP werd toegepast. Waarom? Omdat men daarmee het vooral uit goed presterende Oeverzwaluwen mogelijk uit zijn comfortzone haalt en omdat met dat “nieuwe realisme” de kans op punten naar verwachting het grootst is.

Dronrijp – Black Boys

​Zondag 22 april 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportpark Schatzenburg – Menaldum

Na de opgaande lijn van de voorbije weken viel het resultaat afgelopen zondag zwaar tegen. Verliezen tegen de koploper en aanstaande kampioen kan. Maar een 8-0 nederlaag doet toch de wenkbrauwen fronsen, te meer omdat doelman Sander de Vries met een aantal reddingen de schade nog enigszins binnen de perken hield en daarmee een compleet debacle wist te voorkomen. Black Boys zakte door die nederlaag overigens naar de voorlaatste plaats. Dat is het slechte nieuws, maar het goede nieuws is dat men het nog altijd op eigen kracht kan redden. Voorwaarde is echter wel dat er in de duels met de toppers zoals komende zondag tegen Dronrijp, zo nu en dan een bonus wordt behaald.

​Dronrijp is actueel de nummer drie van de ranglijst. In de strijd om de schaal speelt de ploeg van trainer Erik Katje met een achterstand van achttien punten en een wedstrijd meer echter geen rol van betekenis meer. Als men het seizoen nog van enige kleur wil voorzien, dan zal dat via een goede positie op de ranglijst en de nacompetitie moeten gebeuren. Dan zal men echter beter voor de dag moeten komen dan in de vierde maand van de Gregoriaanse kalender. In de afgelopen weken werd namelijk twee keer verloren en afgelopen zondag kwam men in Drachten tegen middenmoter ONB niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Dat biedt voor Black Boys wellicht mogelijkheden om zondag de hiervoor al genoemde bonus bij te schrijven. Dat had vorig seizoen overigens ook best gekund, want toen kregen de Zwartjes op Schatzenburg een schat aan kansen. Die bleven echter onbenut, terwijl Dronrijp uit een paar aanvallen bijna 100% rendement wist te halen. Die wedstrijd stond echter in schril contrast tot de heenwedstrijd in december van het vorig jaar. Hoewel de uitslag (0-2) wellicht anders doet vermoeden, was Black Boys toen kansloos en was het destijds ook aan doelman Sander de Vries te danken dat het niet een veegpartij werd.

Dat werd het ondanks het goede optreden van De Vries afgelopen zondag dus wel. Trainer Richard Venema zal deze week dan ook al zijn psychologische kwaliteiten nodig hebben om die ervaring uit te wissen en om de kopjes van zijn “jugadors” zoals dat zo mooi heet, leeg en fris aan de aftrap te krijgen. Daarbij kan hij Antonino Serra trouwens overslaan, want die is na zijn rode kaart in Lippenhuizen komende zondag niet van de partij. Dat betekent dat de jonge oefenmeester naast het nodige praatwerk ook aan zijn formatie zal moeten sleutelen en die zal tegen Dronrijp toch echter beter moeten functioneren dan tegen SV THOR, wil Black Boys komende zondag aanspraak op een bonus kunnen maken.

​Sneek Wit Zwart ZM – Woudsend

Zaterdag 21 april 2018 – 15.00 uur

SportparkTinga – Sneek

De limousine met de schaal zal komende zaterdag het parkeerterrein aan de Molenkrite wel opdraaien, want dan kan Sneek Wit Zwart ZM kampioen worden. Voorwaarde is echter wel dat MSC bij SV Ens punten laat liggen en dat zou getuige het gelijkspel tegen Heerenveen zo maar eens kunnen. Na de nederlaag in de topper tegen ZET EM lijkt de snit er bij de ploeg uit Meppel een beetje uit. De ploeg van Niels Boot en Fred Lodewijk etaleerde afgelopen zaterdag tegen IJVC daarentegen de vorm van de ware kampioen en dat resulteerde in de vijftiende wedstrijd in de vijftiende zege. Die blakende vorm moet men zaterdag zien door te trekken als Woudsend op bezoek komt,

Woudsend dat afgelopen zaterdag – voor zover je daarvan in de kelder van de kelderklasse kunt spreken – het “degradatieduel” tegen SV Blokzijl verloor, staat momenteel op een tiende plaats in de tot elf clubs uitgedunde vijfde klasse A. Dit seizoen zal dan ook niet als een hoogtepunt de annalen van de in 1933 opgerichte club ingaan. Een van de hoogtepunten beleefde Woudsend dat al jaren in de vijfde klasse uitkomt, overigens een seizoen of drie geleden, toen de hoofdmacht als derde eindigde en in de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse streed. Het echte hoogtepunt in de historie lag echter aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw toen Woudsend drie seizoenen lang als derdeklasser door het leven ging.

Dat was toen echt een heel bijzondere prestatie van de dorpsclub en ook in de meest recente duels met Sneek Wit Zwart ZM presteerde men een aantal keren naar behoren. Zo vertrok men vorig seizoen met een 3-2 zege van Tinga en een jaar eerder trok de ploeg op het fraaie sportpark aan de Indyk met 1-0 aan het langste eind. Daarover zal men zich nu geen illusies maken. Integendeel, trainer Hans Hamersma zal deze week vooral het hoofd buigen over de vraag, hoe Woudsend kan voorkomen dat men evenals IJVC een waar bombardement van de Sneker kanonnen te verduren krijgt.

Die kanonnen bulderden dit seizoen namelijk al honderd keer (!), waarbij Tim Posthuma, Patrick Veenstra en Freerk de Jong resp. 36, 21 en 20 keer de lucifer bij het lont hielden. Als Woudsend zaterdag de schade wil beperken, dan zal men hoewel het gelijknamige assurantiekantoor al enige tijd gesloten is, een verzekering moeten inbouwen en dit trio aan banden moeten leggen. En dan nog is er geen garantie voor succes, want met slechts tien tegentreffers staat het in defensief opzicht bij de Snekers namelijk ook als een huis om maar niet te spreken van als een bunker. Daarbij dient ook nog eens opgemerkt te worden dat een paar van die goals meer te wijten was aan eigen nonchalance dan aan de kwaliteit van de tegenstander. Die zal zaterdag naar onze bescheiden inschatting ook niet toereikend zijn om ZET EM de voet dwars te zetten en van zege nummer zestien af te houden.

Bron: www.pengel.weebly.com