ONS Sneek moest in Assen hard werken voor een punt

Assen – ONS Sneek leek in Assen halverwege op weg naar een zekerde driepunter. De ploeg van trainer Chris de Wagt leidde op dat moment met 1-0 en dat was eigenlijk een magere afspiegeling van de kansenverhouding. Na rust kantelde ACV dankzij twee twee rake vrije trappen de wedstrijd en leek een resultaat opeens heel ver weg, totdat invaller Rein Werumeus Buning met de gelijkmaker de oranjehemden alsnog een aangename terugreis bezorgde.

Die terugreis leek in de eerste helft overigens een nog vrolijker karakter te krijgen. ONS Sneek dicteerde namelijk de eerste helft en dat dictaat leverde een eerste poging van Fabian Stevens op. Niet veel later kwam Ale de Boer net een teenlengte tekort om een voorzet van Curty Gonzales tegen de touwen te werken, waarna De Boer in de 25ste minuut het geluk niet aan zijn zijde had, toen de dwarsligger een echte dwarsligger bleek en de openingstreffer in de weg stond. Die kwam er een minuutje later ook niet, want de vrije trap van de bij ONS vertrekkende Arton Musliu eindigde in de muur. Na iets meer dan een half uur klopte de thuisclub voor het eerst echt op de deur. Daarbij kopte verdediger Tim Oosterbaan bijna in eigen doel. De bal werd echter nog net tot corner verwerkt en die bracht de Assenaren uiteindelijk geen rendement. Integendeel, die hoekschop vormde de inleiding van een Sneker counter en daaruit tikte Curty Gonzales de openingstreffer binnen.

Op slag van rust kreeg ACV nog een paar mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, doch een poging van Haaye Feenstra bracht het evenwicht niet op het scorebord, terwijl Tim Oosterbaan voorkwam dat Daniël Schans het Catawiki Sportpark alsnog in extase zette. Die gelijkmaker zou op basis van het spelbeeld in de eerste helft ook niet verdiend zijn geweest. Dat spelbeeld veranderde na “ut skoft” echter en meteen na rust kregen de Snekers via een doelpoging van Pascal Huser al een eerste waarschuwing. Doelman Barry Ditewig voorkwam dat die waarschuwing in een gelijkmaker resulteerde, maar in de achtste minuut na de “Seitenwechsel” was de Sneker doelman bij een vrije trap van diezelfde Huser volstrekt kansloos (1-1). Huser was na bijna een kwartier spelen ook de architect van het volgende schrikmoment, doch deze keer vond de ACV’er niet de juiste richting en die ontbrak even later ook bij een kopbal van centrale verdediger Guus de Vries.

Vlak voor en vlak na die kopbal kreeg Curty Gonzales twee kansjes, doch beide keren stond het vizier van de Sneker “sniper” niet op scherp. Bij ONS hadden toen inmiddels Arton Musliu en Fabian Stevens plaats gemaakt voor resp. Samir Merraki en Jelle de Graaf en zij zagen, dat Pascal Huser in de 72ste minuut – en andermaal uit een vrije trap – ACV op voorsprong zette. Daarmee leek het strohalmpje voor de in ademnood verkerende thuisclub een strohalm te worden en gezien het spelbeeld in de tweede helft, viel die voorsprong op dat moment niet eens onverdiend te noemen. Die ontwikkeling vormde voor trainer Chris de Wagt aanleiding om zijn laatste troef uit te spelen en hij stuurde tien minuten voor het einde Rein Werumeus Buning als breekijzer naar het front. Die ingreep zou de Snekers uiteindelijk geen windeieren leggen, want in zo’n beetje de laatste van de reguliere speelminuten kreeg de tot aanvaller omgeschoolde verdediger de bal namelijk, zij het ietwat fortuinlijk, voor zijn voeten en vervolgens gaf hij doelman Ben Wormmeester met een hard schot het nakijken (2-2).

Daarmee bezorgde de ongepolijste stormram zoals hiervoor al werd vermeld, de Snekers alsnog een aangename terugreis, te meer omdat de concurrentie daardoor niet dichterbij kwam. Sterker nog, door de late treffer van Werumeus Buning vergrootte ONS Sneek dat komende zaterdag tegen Harkemase Boys aantreedt, de voorsprong op de ‘zorgsector” tot zes punten.