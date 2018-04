LSC 1890 laat geen spaan heel van Forward

Sneek- LSC 1890 had de afgelopen weken vooral last van een aandoening, waarbij men er maar niet in slaagde om een karrenvracht aan kansen in klinkende munt om te zetten met als gevolg, dat men drie keer op rij met een wrange nasmaak verloor. Die kwaal leek in het eerste kwartier van de wedstrijd tegen GSAVV Forward nog niet helemaal geheeld, want bij de eerste mogelijkheid schoot Erwin Slik over en bij de volgende lukte het Daan Daniëls niet om een éën op éën-situatie doeltreffende af te ronden.

Daarmee verzuimde de thuisclub om al vroeg in de wedstrijd afstand te nemen. Daar kreeg men even later de rekening voor gepresenteerd, toen Vincent Stibbe namens GSAVV Forward zo’n beetje de eerste mogelijkheid wist te benutten. De benen van de Groningers, dit seizoen toch al niet verwend met de weelde van een voorsprong, droegen de 0-1 een kwartier met zich mee. Toen schoot Floris Bok uit een vrije trap de Snekers weer langszij en nog geen vijf minuten later deed good old Erwin Slik recht aan de onderlinge verhoudingen door de 2-1 op het scorebord te zetten. Die verhouding leek even later verder onderstreept te worden, doch de lat fungeerde bij een inzet van Daan Daniëls als spelbreker. Op slag van rust accentueerde Slik met zijn tweede van de middag de krachtsverhouding meer en beter.

Die verhoudingen werden na rust nog duidelijker, want niet lang na de hervatting profiteerde Daniëls van een misverstand in de Groninger defensie. Het zou zo’n beetje de laatste actie van de aanvaller zijn, want even later werd hij afgelost door Maarten Kingma. Die stond koud in het veld, toen Slik zijn derde van de middag maakte en de stand naar 5-1 tilde. Die stand was voor trainer Eric van der Meulen aanleiding om ook Bradley Steensma als vervanger van René Cnossen speeltijd te gunnen.

​De jeugdspeler had nog maar net zijn traingsjack uitgetrokken, toen hij zijn naam aan de lijst met scorende spelers toevoegde. Op die lijst werd vervolgens ook twee keer de naam van Jacco van der Goot vermeld, waarna Marco da Silva even later de 9-1 voor zijn rekening nam. Daarmee was de score identiek aan die in de heenwedstrijd, toen LSC 1890 in Groningen met dezelfde cijfers won. Maar de soep was nog niet heet genoeg en in de slotminuten kon het carbonpapier uit de kast om de naam van Bradley Steensma na een harde kopbal nog een keer aan het papier toe te voegen. Vervolgens verkleinde GSAVV Forward de achterstand, waarna LSC 1890 in de slotminuten met nog eens twee treffers de eindstand op 12-2 bepaalde. Daarmee spoelden de Snekers toch een beetje de wrange nasmaak van de afgelopen weken weg.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto Nico Altenburg