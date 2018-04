‘Helder moment’ bezorgt Waterpoort Boys een belangrijke zege

Sneek – Het was zeker een helder moment, toen trainer Janco Croes met nog iets meer dan een kwartier op de klok Helder Chicote Elamba binnen de lijnen bracht, want een paar minuten later zorgde de invaller met een geplaatst schot in de rechter bovenhoek voor de 1-0. Een gouden hand van wisselen heet zoiets en die hand bracht Waterpoort Boys uiteindelijk de o zo noodzakelijke overwinning. Croes had zijn ploeg overigens prima ingesteld op het vooral op de counter loerende DWP. Behoudens een momentje in de eerste helft en een paar hectische situaties in de slotminuten stond Waterpoort Boys de gasten uit Sint Johannesga dan ook niets toe en op de Sneker zege viel uiteindelijk dan ook bitter weinig af te dingen.

Waterpoort Boys opende met een aanval over veel schijven, waarna een eerste poging van Casey Spoelstra ruim naast de goal belandde. Vervolgens dook Patrick Bles na een dieptepass bijna alleen voor de DWP-doelman op. Onder invloed van het bar slechte veld kreeg de aanvaller de bal echter niet goed mee en resulteerde uiteindelijk na appel voor hands slechts een inworp, Uit die inworp ontstond een schietkans voor Tim van der Werf, doch ook deze keer ontbrak het aan precisie, terwijl bij een no look-voorzet van Casey Spoelstra een Sneker afnemer in geen velden of wegen te bekennen was. Even later kwam de bal na een actie van Spoelstra bij Ron Huitema terecht, die daarbij onderuit ging en vreemd genoeg de vrije trap van de ietwat warrig leidende arbiter tegen kreeg. Vervolgens was een inzet van Romano Pasveer niet hard genoeg, terwijl Kevin Kedde na een aanval over rechts en een artistiek hakje van Spoelstra de grootste Sneker kans op de openingstreffer liet liggen.

​De Wite Peal stelde daar niet veel tegenover, Na een vrije trap in de openingsfase, kreeg de ploeg van trainer Anne Haven na iets meer dan twintig minuten een half kansje. Die leverde evenals een snel uitgevoerde counter (voorlangs) niets op. In de slotfase van de eerste helft vloog een door Anton Holtrop teruggelegde bal hoog over de balkenvanger en eindigde een vrije trap in de Wéé Péé Béé-muur. Dat gebeurde kort nadat Ron Huitema aan de andere kant met een streep het doel op een metertje of vijf had gemist.

Mis was vroeg in de tweede helft op het Schuttersveld ook het meest gebezigde woord. Eerst bracht een kans van Tim van der Werf niets in het laatje en even later kwam Casey Spoelstra bij een teruggekopte bal net tekort. Diezelfde Spoelstra wist daarna na een prima actie net niet Romano Pasveer te bereiken, terwijl de doelman van DWP na een steekpass van Spoelstra Pasveer te snel af was. Vervolgens kreeg Ron Huitema een pass niet onder controle en daarmee ging de volgende mogelijkheid in rook op. Een terugspeelbal leverde een kans op voor Jesse Kribben, doch hij stuitte op de goalie, die kort daarop lijf en leden moest riskeren om een tegentreffer te voorkomen. Die tegentreffer viel even later toch, toen de inmiddels ingevallen Helder Chicote Elamba op de rand van de zestien werd aangespeeld en met een geplaatst schot in de rechter bovenhoek de 1-0 liet noteren.

​Die treffer had bevrijdend moeten werken, maar Waterpoort Boys liep vervolgens te veel achteruit en dat bood het overigens matige DWP de gelegenheid om hun aandeel iets te vergroten. Dat resulteerde o.a. in een hoekschop, waarbij Stefan Rijpkema niet echt een zekere indruk maakte en de bal tot opluchting van de Sneker doelman in het zijnet belandde. Rijpkema stond vervolgens in de slotfase nog een aantal keren in het middelpunt van de belangstelling. Evenzo velen malen bracht de Sneker goalie, zij het soms met het nodige grabbelwerk, echter redding en derhalve was het heldere moment van Helder Chicote Elamba uiteindelijk goed voor de volle buit.

Daarmee passeerde Waterpoort Boys concurrent TOP ’63 en steeg men naar de dertiende plaats op de ranglijst. Daarnaast was de zege een belangrijke, omdat Waterpoort Boys daardoor en door de resultaten op de andere velden de veilige plaatsen weer in zicht kreeg en rechtstreekse handhaving nu weer tot de mogelijkheden behoort.