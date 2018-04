Staal & Steen nu officieel Rustpunt.nu

Sneek- De oplettende bezoeker van Staal & Steen heeft de rustpunt vlag vast al zien wapperen, en hiermee is het nu ook officieel geworden. Koffie en Thee “De Golle” is een rustpunt geworden. Een rustpunt is een plek waar je, de naam zegt het al, even tot rust kunt komen. Tevens kun je hier gebruik maken van het toilet, informatie vinden over de omgeving, je e-bike opladen en je band plakken. Koffie en Thee “De Golle” is een mooi rustpunt om even bij te komen van je wandeling of fietstocht. Tevens een mooi start punt voor je wandeling, fietstocht, of solextocht.

Er is een groot parkeerterrein aanwezig. Wij Jan en Anna Akke heten je van harte welkom op ons zonnige buiten terras van Koffie en Thee “De Golle” te Exmorra. Bij héél warm weer kun je heerlijk binnen zitten in onze gezellige zithoek. De Douwe Egberts koffie wordt vers gezet en voor de thee liefhebbers zijn er verschillende smaken thee verkrijgbaar. Hierbij mag natuurlijk een Friese gevulde koek van de echte bakker niet gemist worden. Naast koffie en thee kun je ook bij ons terecht voor diverse smaken frisdrank of lekker verkoelend boerenijs afkomstig van IJsboerdij de Bûterkamp.

Tijdens het wachten of na het uitrusten, kun je rustig rondkijken in het gebouw, hier valt van alles te beleven! Zo kun je hier: Een kijkje nemen in de Galerie waar steeds wisselende exposities plaats vinden.of in het Open Atelier, waar bijna dagelijks beeldhouwlessen worden gegeven. In de zithoekzijn allemaal leuke cadeautjes en souvenirs te koop, die gemaakt zijn door hobbyisten, die wij een warm hart toedragen. Wanneer Rob Meyer aanwezig is kun je ook het ouwe lampenatelier bezoeken. Voor groepen kunnen wij een Friese lunch of arrangement op afspraak organiseren.

Nieuwsgierig geworden, kom gerust eens langs en vraag naar de mogelijkheden of kijk even op www.staalensteen.nl