Dekdweilers openen voor de 10e keer Watersportseizoen 2018

Heeg-Zaterdagmiddag 28 april, om 13.00 uur, is de feestelijke en bovenal muzikale opening van het nieuwe Watersportseizoen Heeg-Woudsend-Gaastmeer 2018 Met een Dekdweilersfestival met 7 orkesten. Maar er is veel meer: De dweilorkesten spelen in Heeg, Gaastmeer en Woudsend. Tussen Heeg en Gaastmeer is een gratis pendeldienst met klassieke, Amerikaanse schoolbussen.

De orkesten varen met sloepen van Heeg naar Woudsend v.v. En bezoekers kunnen gratis meevaren met klassieke schepen. Aan het Dekdweilfestival nemen dit jaar zeven dweilorkesten deel.

In alle 3 dorpen is voldoende gratis parkeergelegenheid

De feestprogramma’s van Heeg, Gaastmeer en Woudsend vullen elkaar op bijzondere wijze aan. Braderie en preuvenement van Heeg vinden plaats in het feestelijk versierde centrum van het dorp. Inwoners en winkeliers bieden allerlei lekkere hapjes en drankjes aan. Ook vindt er een spectaculaire flyboard-demonstratie plaats door H2O Events.

Voorafgaand aan de festiviteiten is er in Heeg de derde OVH FIT en Frij Run. Het gevarieerde parcours van deze hardloopwedstrijd is uitgezet rond het waterrijke gebied van Heeg. Voor jong en oud zijn er verschillende afstanden; de finish is in het centrum van Heeg. In Gaastmeer is er een gezellige braderie in het centrum, en is er een Fokhijs kampioenschap georganiseerd. Eelke Lok vertelt skûtsje verhalen in de roef van het skûtsje.

In Woudsend Spelen de dweilorkesten enige malen op podia op het MFC-plein bij de passantenhaven in samenwerking met de daar gevestigde horeca bedrijven. en in de pauzes treed het shantykoor ‘de Pollesjongers’op. Er zijn leuke kinderattracties en zijn er kraampjes.

Als knallende afsluiter verzamelen rond 18.00 u alle dekdweilorkesten zich op de Syl in Heeg en blazen het watersportseizoen voor geopend.

In het centrum zijn diverse foodtrucks aanwezig voor een hapje en een drankje. Om het 10 jarig bestaan van dit jaarlijks evenement extra te vieren zijn er ’s avonds vanaf 20.00 uur optredens van de freonen fan Heech die het avondprogramma vullen met allerlei genres muziek in het voormalig restaurant de Dokter in de Harinxmastraat.