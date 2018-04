Inktzwarte wolken boven het Schuttersveld

Sneek- Na het verlies tegen Willemsoord ging de ploeg van trainer Janco Croes tegen Nijland opnieuw met 3-0 onderuit en daar viel evenals zaterdag vanuit Sneker perspectief heel weinig op af te dingen. Sterker nog, de Wéé Péé Béé kwam met 3-0 eigenlijk nog goed weg, want de gasten lieten in de tweede helft ook nog een paar dotten van kansen liggen.

De bezoekers reisden weliswaar met personenauto’s naar Sneek, maar parkeerden vervolgens de bus. Dat deed de ploeg overigens perfect, want men gaf negentig minuten lang nagenoeg niks weg. Of misschien beter, Waterpoort Boys wist in diezelfde tijdspanne eigenlijk niet meer dan een paar halve kansjes te creëren. Zo kreeg Jesse Kribben nadat het centrum van Nijland bij een dieptepass mistastte, een schietkans doch de aanvaller was in die situatie veel te gehaast. Kribben besloot even later een door hemzelf opgezette aanval met een kopballetje en leverde na een actie van Ron Huitema een voorzet af die uiteindelijk met een halve omhaal van Kevin Kedde werd afgesloten. Later in de eerste helft onderbrak de nu weer als libero opstelde Robert Minks een counter en de voortzetting resulteerde in een kopbal van Patrick Bles. Diezelfde Minks zette kort daarop met een diepe bal Kribben aan het werk, doch zijn inzet zorgde bij doelman Peter van Dalfsen niet echt voor onrust.

Die was er eerder aan de andere kant wel bij een teruggekopte bal, terwijl even later bij een gevaarlijke counter van de blauwhemden opnieuw de alarmbellen afgingen. Vervolgens stond doelman Stefan Rijpkema een paar keer in het middelpunt van de belangstelling, maar zowel bij een hoekschop, een schot als een vrije trap kende de Sneker goalie weinig problemen. Die ontstonden echter wel, toen Jarin de Jong bij een voorzet vanaf links voor Robert Minks kroop en van dichtbij doelman Rijpkema het nakijken gaf. Dat gebeurde overigens na een aaneenschakeling van fouten, waarbij Waterpoort Boys de bal maar niet wegkreeg.

Vroeg in de tweede helft kreeg Nijland na een aanval over rechts een goede mogelijkheid om de marge uit te bouwen, doch de voorzet werd volledig gemist. Na een klein kwartier leverde een matig uitgespeelde counter niet meer dan een corner op, maar die hoekschop resulteerde wel in de tweede treffer. Bij die corner die in het doelgebied terecht kwam, bleef Rijpkema op de doellijn staan en dat bood de boomlange Mente de Boer de gelegenheid om van dichtbij de 0-2 tegen de touwen te koppen.

Voor die treffer had Marcel Hempenius een vrije trap recht op Van Dalfsen afgevuurd en had diezelfde doelman enige moeite gehad met een inzet van Jesse Kribben die na een pass van Ron Huitema vanaf links hard uithaalde. Veel meer dan dat wist Waterpoort Boys in het tweede bedrijf echter niet af te leveren, want pogingen van invaller Helder Chicote Elamba en van Robert Minks eindigden beide ruim naast het door Van Dalfsen verdedigde doel. Wat dat betreft deed Nijland het veel beter, want in de 67ste minuut ontsnapte Waterpoort Boys bij een situatie die veel weg had van een schiettent, aan een derde tegentreffer en in de slotfase lieten de gasten bij een doorkopbal een 100% mogelijkheid liggen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want in de slotminuut liet Nico Pieter Bonnema na een dieptepass Robert Minks zijn hielen zien, waarna hij de bal beheerst langs doelman Rijpkema in het doel schoof en daarmee de eindstand op 0-3 bepaalde.

Die uitslag was qua kansenverhouding geenszins geflatteerd, want Waterpoort Boys wist zoals hiervoor al werd vermeld, niet of nauwelijks iets af te dwingen. De Snekers zochten de oplossing veel te veel door het centrum en juist daar had Nijland veel en vooral grote mannen geposteerd. Die bleven de situatie dan ook eenvoudig meester en dat kan niet van Waterpoort Boys gezegd worden. De geel-blauwen zakten door deze nederlaag naar de laatste plaats en de wolken boven het Schuttersveld nemen inmiddels aardig donkere en zelfs inktzwarte kleuren aan.

