Evergreens zijn op zoek naar jong zangersbloed  

Sneek- Evergreens is een gemengd koor met ongeveer 65 enthousiaste leden. Het koor zingt een breed repertoire van Mozart en Bach tot Billy Joel en John Farnham. De Evergreens verzorgt zelf de solo-partijen, de begeleiding door drum en basgitaar en de technische ondersteuning. Iedere donderdag wordt van 19.45 uur tot 22.00 uur gerepeteerd in de grote zaal van wijkcentrum De Spil in de wijk Tinga te Sneek. De meeste stukken die gezongen worden zijn vier-stemmig. Oefenmateriaal wordt geleverd via een APP of CD. Noten kunnen lezen is gemakkelijk maar niet essentieel.

Evergreens verzorgt ongeveer tien optredens per jaar. Standaard worden concerten gegeven in het voorjaar en op tweede Kerstdag in De Spil. Soms ook op Koningsdag, tijdens de (fr)Uitmarkt, in het Antoniusziekenhuis, in theater Sneek en in diverse ouderencentra.

Belangstelling?

Kom een keer langs op een donderdagavond of neem contact op met Ria Visser, tel. 0515-858811 of mdmvisser@live.nl. Of bezoek onze website: evergreenssneek.nl of Facebook.com/evergreenssneek.

Het koor staat onder leiding van Johan Velthuis en pianist Albert Jan de Boer.