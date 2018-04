Deelnemers voorjaarseditie Motorboot Sneek tevreden

Sneek – Het kon ook niet beter. Met droog weer en lekkere temperaturen op de eerste twee dagen en zondag zelfs een echte voorjaarsdag is Motorboot Sneek weer een succes geweest. Zeker, vanwege het mooie weer, waren er minder bezoekers, maar de kwaliteit ervan, maakte alles goed, zo leert een ‘rondje langs de velden’.

“De teneur is anders dan enkele jaren geleden. Mensen hebben er zin in. Zijn oprecht geïnteresseerd”, zegt Tjerk Tuinstra van SK Jachtbouw. En dat niet alleen, ze besluiten ook snel. “Zondagmorgen vroeg was er al iemand voor een inruilboot. Ik heb die man alles van de boot laten zien, hem zaken uitgelegd en hem een financieel voorstel gedaan. ’s Middags was hij terug om de deal te sluiten. Zo snel kan het gaan. Je hoeft niet veel mensen over de vloer te hebben. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Vrijdag was rustig, zaterdag druk waarbij we eigenlijk alleen maar Duits gesproken hebben. Met het mooie weer dachten we dat zondag de rustigste dag zou worden. Nou echt niet. De lunch hebben we over moeten slaan.”

Motorboot Sneek wordt twee keer per jaar georganiseerd door zeven Sneker bedrijven met in deze editie negentien gastwerven. In totaal worden meer dan 400 nieuwe en gebruikte schepen tentoongesteld. Auke van der Werf van Sturiër Yachts, één van deze negentien gastwerven: “Een prachtig initiatief, goed georganiseerd waarbij ook steeds wordt gekeken hoe een en ander kan worden verbeterd. Wij lagen bij Aquanaut Dutch Craftsmanship. Daar kun je nu rondlopen. Erg goed bedacht. Puntje van aandacht zou kunnen zijn dat door het grote animo schepen tegen elkaar aan liggen en soms niet zo mooi kunnen worden gepresenteerd. Maar ach weet je, door deze initiatieven help je processen verder en daar gaat het om.”

Eric Huis in ’t Veld van gastwerf De Boarnstream, merkte dat mensen meerdere dagen het evenement bezochten. “We lagen er met de Marex 310 en de Boarncruiser 1250 Elegance. Vooral voor die laatste was veel belangstelling omdat die dit jaar is geïntroduceerd. Het was niet te druk en het waren allemaal watersporters op zoek naar een boot. Beslist geen dagjesmensen. Sommigen kwamen van ver, planden er meerdere dagen voor in met twee overnachtingen en reden na het bezoek door naar onze werf in Irnsum. Ik zie het hoopvol in. We hebben verscheidene proefvaarten staan.”

Deze editie waren er veel mensen die Motorboot Sneek nog niet eerder hadden bezocht volgens Joop ten Cate van Brandsma Jachten: “In aantallen waren er misschien minder mensen dan anders maar ik heb veel nieuwe gezichten gezien. Mensen met koopbedoelingen. Meer dan de helft Duitsers en Zwitsers. Die zijn in opkomst. We hebben vier gebruikte boten verkocht en er was veel belangstelling voor de Mondial. We hebben vervolgafspraken gemaakt en zijn met een paar mensen serieus in gesprek voor een groter model.”

Binnenkort op de website van Motorboot Sneek: een 360° VR tour van de nieuwe jachten die tijdens de voorjaarsshow 2018 te bezichtigen waren bij Motorboot Sneek.