De bal rolt weer …. voorbeschouwing 14 en 15 april

Sneek- Met overwinningen voor ONS Sneek, Sneek Wit Zwart, Sneek Wit Zwart ZM en Black Boys tegen resp. ASWH, RKHVV, MSC en SC Terschelling was het afgelopen weekeinde bovengemiddeld. Dat moyenne had nog hoger kunnen zijn, indien LSC 1890 in en tegen Hoogezand de vele kansen had benut. Een bijdrage van Waterpoort Boys aan het gemiddelde zat er tegen Willemsoord geen moment in, terwijl de Wéé Péé Béé gisteravond tegen Nijland ook al niet een duit in het zakje deed. Sneek Wit Zwart ZM deed dat daarentegen wel en schreef tegen SC Boornbergum ’80 de veertiende zege op rij bij.

Komend weekeinde zou men de Asser connectie kunnen noemen, want zowel ONS Sneek als Sneek Wit Zwart treden zaterdag in de Drentse hoofdstad aan en wel tegen resp. ACV en Achilles 1894. Diezelfde dag opent de Wéé Péé Béé de duren voor Déé Wéé Péé en gaat Sneek Wit Zwart ZM op bezoek bij IJVC. Een dag later neemt LSC 1890 het thuis op tegen GSAVV Forward en reist Black Boys naar Lippenhuizen met de bedoeling om koploper SV THOR punten afhandig te maken.

ACV – ONS Sneek

Zaterdag 14 april 2018 – 14.30 uur

Sportpark Het Stadsbroek – Assen

De overwinning van ONS Sneek op ASWH was van veel en misschien wel van onschatbare waarde. Hoewel de Snekers positioneel maar net boven de streep staan werd de voorsprong op de promotie-/degradatieplekken daarmee uitgebouwd tot vijf punten en op de degradatiezone zelfs tot twaalf van die dingen. Met nog zeven wedstrijden op de kalender is rechtstreekse degradatie dan ook zo goed als zeker afgewend en al helemaal, indien ONS zaterdag de confrontatie met nummer zeventien i.c. ACV in winst omzet.

De stap naar de topklasse c.q. derde divisie was voor ACV een jarenlange worsteling. Steeds strandde men in het zicht van de haven, totdat vorig seizoen eindelijk het kampioenschap in de hoofdklasse B werd behaald en de grootmacht uit Assen eindelijk tot de elitetroepen toetrad. Daaraan lijkt echter na één seizoen al weer een einde te komen, want met vier punten achterstand op promotie-/degradatieplekken en twaalf op de veilige regionen is de situatie op Het Stadsbroek verre van rooskleurig.

Ten tijde van de heenwedstrijd tussen ONS Sneek en ACV werd nog gemeld, dat de start van de Assenaren met veertien uit twaalf alleszins redelijk was. In de volgende vijftien wedstrijden pakte de formatie van trainer Fred de Boer echter nog maar zes punten waarvan drie bij Harkemase Boys. Die zege kon de neergang echter niet verbloemen, een neergang die toeval of niet, zijn intrede deed na het vertrek van clubtopscorer Romano Djababoe. Daar kon ook de tussentijdse komst van Gijs Jasper (SC Cambuur) en Alex Olteanu (FC Emmen) niks aan veranderen, maar met hen en met krachten als Haaye Feenstra, Marco van der Heide, Marcel Seip, Guus de Vries en Joël Wagenaar beschikt ACV toch over veel ervaring en valt men kwalitatief toch ook niet uit de toon.

Wie denkt dat een Sneker overwinning een zekerheidje is, kon dan ook wel eens bedrogen uitkomen te meer omdat het verschil tussen ONS “thuis” en “uit” er één is van dag en nacht. De formatie van trainer Chris de Wagt heeft net als ACV veel moeite om op vreemde bodem punten te vergaren en bovendien waren de uitslagen in uitwedstrijden zeker de laatste weken niet mals. Die staan in schril contrast tot hetgeen de mannen aan de Alexanderstraat laten zien en men zou bijna voorstellen om iemand vooruit te sturen om boven de ingang van het sportpark in Assen het bordje “South Park” neer te hangen. ONS zal daar dan ook veel beter voor de dag moeten komen dan in de al genoemde uitduels en daaraan zullen in tegenstelling tot bijv. tegen Spijkenisse alle spelers moeten bijdragen. Dat en het besef dat bij een zege rechtstreekse handhaving weer een stapje dichterbij komt, moet toch voldoende zijn om in Assen een einde aan de niet malse serie uitslagen in uitwedstrijden te maken.

Achilles 1894 – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 14 april 2018 – 19.30 uur

​Sportpark Marsdijk – Assen

Als het waar is, dat de trainer van Sneek Wit Zwart “alle sneinen tsien jier âlder wurd”, dan wordt de trainingen aan de Molenkrite dit seizoen geleid door de oudste man op aarde. Want er waren dit seizoen veel wedstrijden waarin de oefenmeester met samen geknepen billen in de dug-out moet hebben gezeten, zoals afgelopen zondag toen hij pas in de voorlaatste minuut opgelucht adem kon halen. Toen besliste Gerben Visser met zijn tweede treffer de “zes punten-wedstrijd” tegen concurrent RKHVV en dat moet toch als een bevrijding hebben gevoeld.

​Door die overwinning kwam Sneek Wit Zwart in punten op gelijke hoogte met de tegenstander en met De Bataven en behoort handhaving zonder omweg nog altijd tot de mogelijkheden. De weg daar naar toe is echter geen gemakkelijke, want in de resterende speelronden krijgen de Snekers een aantal pittige tegenstanders voor de kiezen, om te beginnen komende zaterdag wanneer in Assen Achilles 1894 de tegenstander is.

Achiles 1894 is actueel de nummer twee van de ranglijst en kan in de strijd om de schaal nog een rol van betekenis vervullen. Een kampioenschap zou overigens een fantastische prestatie zijn, want daarmee zou men nadat men vorig seizoen op soevereine wijze de titel in de eerste klasse F voor zich opeiste, voor de tweede keer op rij promoveren. In dat kader zal er Achilles 1894 veel aan gelegen zijn om de wedstrijd tegen Sneek Wit Zwart in zijn voordeel te beslissen, maar daarbij past toch een kleine kanttekening. In de voorbije weken ging het in tegenstelling tot uitwedstrijden op eigen terrein niet bepaald van een leien dakje. Zo kwam men tegen Heerenveen niet verder dan 0-0 en twee weken daarvoor stond er tegen Silvolde aan het eind een 2-2 score op het bord, al was dat gelet op de status van de tegenstander bepaald geen schande.

Met die resultaten op het netvlies is er voor Sneek Wit Zwart zaterdag wellicht iets mogelijk. Maar ook bij die gedachte past ook een voetnoot, want de ploeg van De Jong was dit seizoen in uitwedstrijden nog niet bijster succesvol. Acht nederlagen, twee remises en slechts één zege zijn niet bepaald aantallen, waarmee men met een gerust hart afreist. Die aantallen schreeuwen om een verbetering, want daarmee wordt niet alleen het vermijden van de omweg in leven gehouden, maar wordt ook voorkomen dat Germ de Jong zaterdag opnieuw “tsien jier âlder wurd”

LSC 1890 – GSAVV Forward

Zondag 15 april 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Drie keer op rij liet trainer Eric van der Meulen in de Leeuwarder Courant dezelfde klaagzang horen. Drie keer schiep zijn ploeg kansen bij de vleet, maar evenzo vele keren bleef LSC 1890 puntloos. Hoe kan het dat een ploeg opeens de trekker niet meer weet te vinden? Wij moeten het antwoord op die vraag schuldig blijven. Wij weten echter wel dat met GSAVV Forward komende zondag één van de twee degradatiekandidaten naar het Sportpark komt en dat opent althans op papier toch mogelijkheden om de roest uit de loop te verwijderen.

Die loop was in de heenwedstrijd overigens helemaal roestvrij, want eind januari walste LSC 1890 met maar liefst 9-1 over de studenten heen. Het was één van de achttien nederlagen die de (import) Groningers tot nu toe moesten incasseren. Met die reeks zou men vermoeden dat GSAVV Forward stijf onderaan zou staan, maar er is zowaar een ploeg die het nog slechter doet en waartegen men het enige succesje wist te behalen. Dat is MKV ’29. De afstand van beide ploegen tot de veilige regionen is inmiddels al meer dan een straatlengte en dus zullen GSAVV Forward met MKV ’29 gaan uitmaken, wie van hen rechtstreeks degradeert.

Dat betekent dat beide ploegen nog ergens voor spelen en dat ligt bij LSC 1890 duidelijk anders. “The Blues” staan zes wedstrijden voor het einde van de competitie negen punten voor op Amicitia VMC dat de tweede promotie-/degradatieplek bezet en het moet al raar lopen willen de Sneker nog in problemen komen. Aan de andere kant gaat het bij de club van 1890 alleen nog om het laatste duel uit de tweede periode dat op 29 april op de rol staat, al hebben de mannen van Van der Meulen dan wel de hulp van Peize nodig. Weet die club koploper SC Stadspark beentje te lichten en weet LSC 1890 dan van Roden te winnen, dan is kwalificatie voor de strijd om promotie naar de eerste klasse een feit.

in de overige vijf duels gaat het eigenlijk allen nog om welbekende baar van de keizer. Dat neemt echter niet weg dat het in voorbereiding op de eventueel beslissende wedstrijd in Roden geen kwaad kan, indien de Sneker Koningsblauwen de pompstok een aantal malen door de loop halen en proberen om de scherpte zoals men die tegen Oerterp, Amicitia VMC, DTD en het al genoemde GSAVV Forward etaleerde, zondag weer terug te vinden.

Waterpoort Boys – DWP

​Zaterdag 14 april 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Na het verlies tegen Willemsoord boog Waterpoort Boys ook voor Nijland. De wijze waarop dat gebeurde, was identiek aan afgelopen zaterdag. Opnieuw waren de geel-blauwen onmachtig en qua kansenverhouding was de 0-3 nederlaag eigenlijk nog maar een magere afspiegeling. Door het verlies zakte de Wéé Péé Béé naar de laatste plaats en krijgt het bereiken van de veilige regionen meer en meer het karakter van een utopie en zeker als men niet meer weet te creëren als tegen Willemsoord en Nijland. Dat zal veel beter moeten en het liefst zaterdag al, wanneer DWP op bezoek komt.

Het is eind januari, wanneer het duel Waterpoort Boys-DWP vanwege de slechte terreinomstandigheden op het Schuttersveld wordt omgedraaid en wordt verplaatst naar het nagelnieuwe kunstgras in Sint Johannesga. De Wite Peal is op dat moment de hekkensluiter in drie A. In die omgedraaide wedstrijd trok DWP echter de hoofdrol naar zich toen en die wedstrijd vormde toen het begin van een betere fase, waarin de ploeg uit Sint Johannesga in zeven duels zestien punten vergaarde en opklom naar de negende plek op de ranglijst. Daarmee behoort de grootste crisis op sportpark De Grie wel tot het verleden. Een crisis die na de prestaties van vorig seizoen toen de ploeg lang meedeed om de prijzen, niet alleen verbaasde maar ook nog eens samenviel met de overstap naar het plastic. Wellicht had de ploeg van trainer Anne Haven tijd nodig om aan de nieuwe omstandigheden te wennen, want de speelwijze met veel diepe ballen en snelle mensen voorop leent zich niet echt voor kunstgras.

Waterpoort Boys werd op echt gras één keer door die speelwijze overrompeld en dat was in het seizoen 2014-2015 toen DWP met maar liefst 7-1 won. In de meer recentere confrontaties was de krachtsverhouding echter meer in evenwicht, al doet de al gememoreerde 4-2 van januari jl. wellicht anders vermoeden. Toen joeg Waterpoort Boys in de slotfase bij een 3-2 achterstand echter vol op de gelijkmaker en profiteerde DWP in de slotminuut van de zeeën aan ruimte die die jacht met zich meebracht,

En ruimte is iets wat je de groen-witten niet moet geven. Dat is zaterdag dan ook misschien wel de grootste vijand van Waterpoort Boys, want de Snekers moeten winnen. Daarbij zal men echter gecontroleerd te werk moeten gaan en zal men nadrukkelijk de balans tussen aanvallen en verdedigen moeten bewaken. Weten de mannen van trainer Janco Croes die balans in te bouwen, dan is het wellicht mogelijk om in de omgedraaide wedstrijd de rollen om te draaien. Tenminste als Waterpoort Boys de onmacht van zich afwerpt en beter voor de dag komt dan in de voorbije duels.

SV THOR – Black Boys

​Zondag 15 april 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum De Kobunder – Lippenhuizen

Black Boys zette de laatste weken met een gelijkspel en drie overwinningen een goede reeks neer. De zege van afgelopen zondag was niet alleen opmerkelijk, omdat met SC Terschelling de nummer vijf van de ranglijst over de knie werd gelegd, maar vooral vanwege een aantal bijzonder fraaie treffers. Na een matige eerste helft toverde Kewin de Jong na rust namelijk een aantal ballen uit zijn linker die bij de verkiezing doelpunt van de maand absoluut niet zouden hebben misstaan.

​Of dergelijke goals er zondag weer inzitten, valt om meerdere redenen te betwijfelen. In de eerste plaats treft Black Boys met SV THOR de koploper en naar alle waarschijnlijkheid de aanstaande kampioen en in de tweede plaats werden de onderlinge confrontaties in de voorbije jaren vooral gekenmerkt door Italiaans aandoende uitslagen (zie hieronder). Daarbij trok Tot Heil Onze Ribbenkast overigens wel iedere keer aan het langste eind, al mocht men bij één van die overwinningen vanwege een arbitrale dwaling de handen echt dicht knijpen.

In dat seizoen (2014-2015) finishte SV THOR overigens als zevende en ruim achter Black Boys. In het seizoen daarop ging het ietsje beter en bereikte men met een periodetitel op zak als vijfde de eindstreep, terwijl de prestaties vorig jaar met winst in de eerste periode uiteindelijk een vierde plaats opleverden. De deelname aan de nacompetitie bleef echter beide keren zonder “Erfolg”, maar dit seizoen lijkt de “Aufstieg” in de derde klasse er toch van te komen en nog slechts een kwestie van tijd. De voorsprong op naaste belager Read Swart, voor zover men van “naaste’ kan spreken, bedraagt namelijk al dertien punten, waarbij de ploeg uit De Knipe overigens nog wel een wedstrijd te goed heeft. Niettemin moet dat verschil voldoende zijn om in de komende weken op De Kobunder de vlag te hijsen.

Black Boys deed zoals hiervoor al werd vermeld, de afgelopen weken goede zaken. Niettemin heeft de ploeg van trainer Richard Venema nog een achterstand van vier punten op de veilige regionen en bivakkeert men nog altijd op een plek waarbij men aan het einde van de rit als herkansen tot de play offs wordt veroordeeld. Om aan die plek te ontsnappen, zal de hoofdmacht na de mooie schreden van de voorbije weken in de komende tijd dus nog een aantal stapjes moeten zetten. Het zou mooi zijn, indien de eerste daarvan komende zondag al realiteit zou worden en eerlijk gezegd hebben we daar na de recente prestaties best wel vertrouwen in en zeker als De Jong er weer een paar voor zijn linker krijgt.

IJ.V.C. – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 14 april 2018 – 14.30 uur

Sportpark De Utherne – IJlst

Sneek Wit Zwart ZM dat gisteren tegen SC Boornbergum ’80 in het veertiende duel zege nummer veertien liet noteren en daarmee weer een stap richting de rondrit met de platte kar zette, begon de triomftocht door de vijfde klasse A met winst op IJVC. Die ploeg is komende zaterdag aan het einde van “ut skelpenpaadsje” en onder de wieken van de Rat opnieuw de tegenstander van de formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk.

De Kypmansjes pendelden dit decennium voortdurend heen en weer tussen de vierde en de vijfde klasse. In het seizoen 2010-2011 kwam via de nacompetitie aan het verblijf op het vierde niveau een einde, waarna men twee seizoenen later dankzij het kampioenschap in vijf A weer op dat niveau terugkeerde. Een jaar later was IJVC echter weer terug bij af om nog geen twaalf maanden later in de vijfde klasse opnieuw de titel voor zich op te eisen. Ook deze keer duurde het verblijf op het hogere niveau maar één jaar en sinds het seizoen 2016-2017 speelt IJVC derhalve weer in wat men de kelderklasse pleegt te noemen.

De rentree in die klasse werd door de “heen- en weerclub” afgesloten met een ietwat kleurloze negende plek en dit seizoen leek het aanvankelijk zelfs nog minder te gaan. Na een 5-1 nederlaag in de openingswedstrijd tegen Sneek Wit Zwart ZM schreef de ploeg van trainer Gosse Reitsma in de eerste maanden slechts drie keer een remise bij. Vlak voor het kerstreces werd met een verrassende zege op SC Boornbergum ’80 echter de eerste driepunter aan het tot dan toe magere rapport toegevoegd, waarna na de verplichte rustperiode alleen nog van MSC en Heerenveen werd verloren. In de overige vier wedstrijden hengelde men middels een gelijkspel tegen datzelfde Heerenveen en overwinningen op Blokzijl, SC Espel en Woudsend tien punten binnen en daarmee klom IJVC langzaam maar zeker uit het dal.

Op De Utherne zal men zich met betrekking tot de voortzetting van die klimtocht echter weinig illusies maken, althans voor komende zaterdag. Want de kans dat IJVC punten aan het totaal van zestien weet toe te voegen, is tegen Sneek Wit Zwart ZM misschien wel kleiner dan bijv. het winnen van de jackpot in de staatsloterij. Aan de andere kant gaat het zaterdag wel om een (streek)derby en om de klassieke strijd tussen de grote en de kleine “stêd”. Dat zorgtt bij de blauwhemden misschien toch voor extra motivatie en …. wist IJVC eerder ook al niet een andere “topploeg” te kloppen? Sneek Wit Zwart ZM is dus gewaarschuwd, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee en dus zetten we ons geld voor zaterdag toch op de schutters van Boot en Lodewijk.

