De bal rolt weer …. voorbeschouwing 10 april

Sneek- Hoewel het feest er na afloop niet minder om was, was het zaterdag sportief zeker niet één van de beste dagen uit het bestaan van Waterpoort Boys. De hoofdmacht was namelijk niet bij machte om Willemsoord het vuur na aan de schenen te leggen en de zorgen in de strijd om lijfsbehoud namen daardoor toe. Met nog acht wedstrijden op de kalender zal het een hele toer worden om promotie-/degradatiewedstrijden of nog erger, rechtstreekse degradatie te ontlopen. De eerste etappe van die toer staat morgenavond op het programma, wanneer Nijland het Schuttersveld aandoet.

Waterpoort Boys – Nijland

Dinsdag 10 april 2018 – 18.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Dit seizoen was Waterpoort Boys in veel duels voetballend niet minder dan de tegenstander, maar afgelopen zaterdag was het voetbal om met Van der Gijp te spreken, niet om aan te gluren. De ploeg van trainer Janco Croes was onmachtig met een 3-0 nederlaag tot gevolg. Die onmacht tekende zich overigens een week eerder in de wedstrijd tegen TOP ’63 ook al af, want toen was Waterpoort Boys ook niet bij machte om doelrijpe kansen te creëren. In die wedstrijd gaf men echter ook niet al te veel weg en dat was doorgaans ook het beeld in de confrontaties met Nijland, dat morgenavond op het Schuttersveld de tegenstander is.

Eerder dit seizoen eindigde de heenwedstrijd in 1-1. Waterpoort Boys nam in die wedstrijd een kwartier voor het einde door een treffer van Casey Spoelstra een voorsprong, maar moest in de slotminuten alsnog de gelijkmaker toestaan. Een aantal seizoenen eerder sloten beide ploegen in Nijland ook al met 1-1 af, terwijl de ploeg van Douwe Posthuma en Pyt Nota in Sneek met het kleinst mogelijke verschil als winnaar van het veld stapte. Het duo is overigens bezig aan zijn laatste seizoen en neemt na vijf succesvolle jaren afscheid van het Zweitse Huitema Sportpark. Het grootste succes vierde men in het seizoen 2014-2015, toen Nijland het kampioenschap behaalde en naar de tweede klasse promoveerde. De ontdekkingsreis door die klasse duurde twee seizoenen. In het eerste seizoen werden de blauwhemden afgevlagd als nummer negen, maar in het tweede jaar wist men de bezemwagen niet voor te blijven.

De terugkeer in de derde klasse A ging aanvankelijk gepaard met wisselende resultaten, maar inmiddels is Nijland na de Wâlde de formatie met de minste verliespunten en behoort men mede doordat koploper Oudehaske hier en daar wat steken liet vallen, gewoon weer tot het rijtje titelkandidaten. Op basis van die kandidatuur en de vijf voor twaalf-situatie bij Waterpoort Boys mag Nijland voor het duel van morgen dan ook als favoriet worden aangemerkt, al zal die rol voor de speelwijze geen gevolgen hebben. Die is – en het doelsaldo getuigt daarvan – al jaren gebaseerd op een sterk defensief bolwerk waarbij men in de omschakeling probeert toe te slaan.

Zoals hiervoor al werd vermeld, was Waterpoort Boys in een aantal wedstrijden voetballend niet minder en soms zelfs beter dan de oppositie. Dat ging echter niet gepaard met resultaat en dat maakt, dat Waterpoort Boys nu volop in de zorgen zit. Om die zorgen te bestrijden dient er morgen gewonnen te worden, maar dat zal gelet op de eerdere confrontaties met Nijland niet eenvoudig worden, te meer omdat Waterpoort Boys het kunstje van afwachten en toeslaan niet beheerst en dat is dit seizoen naast de vele blessures misschien wel het grote manco.

Bron: www.pengel.weebly.com