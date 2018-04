De bal rolt weer …. voorbeschouwing 10 april

Sneek- Voor Sneek Wit Zwart ZM werd het uiteindelijk een zeer plezierige zaterdag, want door de overwinning op naaste belager MSC (nummer dertien in dertien wedstrijden) ligt de weg naar de titel nu echt helemaal open. Vanavond vervolgt ZET EM die weg en stuit de ploeg onder de rook van Drachten op SC Boornbergum ’80

SC Boornbergum ’80 – Sneek Wit Zwart ZM

Dinsdag 10 april 2018 – 18.30 uur

Sportcentrum De Kampslach – Boornbergum

Hoewel het ruim vijftig minuten duurde, aleer Sneek Wit Zwart ZM de eerste bres in de defensie van MSC wist te slaan, werd het uiteindelijk een wedstrijd als alle andere. De ploeg van Niels Boot en Fred Lodewijk was na een aarzelend begin waarin de naaste belager de beste kans kreeg, uiteindelijk opnieuw te sterk voor de oppositie en heeft nu drie punten meer dan MSC en nog een tegoedbon voor twee wedstrijden. Het eerste deel van dat voucher wordt vanavond ingewisseld, wanneer SC Boornbergum ’80 de tegenstander is.

De zaterdagtak van de omnivereniging die ook volleybal, tennis en gymnastiek in het pakket heeft, speelt al jaren in de vijfde klasse. Dat deed men tot nu toe afwisselend in vijf B en vijf C. In die competities was de hoofdmacht dit decennium op een enkele uitzondering na steeds een gedegen middenmoter met een vijfde plaats in het seizoen 2015-2016 als uitschieter. Bij het eerste optreden in de vijf A leek SC Boornbergum ’80 een geduchte concurrent van Sneek Wit Zwart ZM te gaan worden, want in de eerste speelronden hield men gelijke tred met de Snekers. Op de elfde van de elfde verloor de ploeg van trainer Gerard Blaakmeer thuis echter verrassend van MSC en toen vervolgens in de decembermaand ook de uitwedstrijden tegen resp. SC Espel en IJVC verloren gingen, verdween bij deze concurrent de toevoeging “geducht”.

De herstart na de winter was met een gelijkspel bij Bakhuizen nog niet om over naar huis te schrijven. Vervolgens bleef SC Boornbergum ’80 drie keer op rij aan de goede kant van de score, maar afgelopen zaterdag kwam met op de Kampslach tegen hekkensluiter SV Blokzijl niet verder dan een teleurstellende 1-1. Door dat gelijkspel nam de achterstand van SC Boornbergum ’80 op Sneek Wit Zwart ZM toe tot tien punten, waarbij de ploeg uit Smallingerland ook nog eens een wedstrijd meer heeft gespeeld. Niettemin zijn de groenhemden in 2018 nog altijd ongeslagen en die status wil men tegen de koploper graag behouden.

Of dat er in zit, valt echter te betwijfelen. Alles wat ZET EM dit seizoen aanraakt, verandert in goud en zelfs op mindere dagen bleek niemand in vijf A tot nu toe in staat om de Snekers een punt af te snoepen. Met de indrukwekkende cijfers van dertien gespeeld, dertien gewonnen, 81 voor en 10 tegen is Sneek Wit Zwart ZM ongenaakbaar en vertoont de brigade van de Molenkrite veel gelijkenis met pak ‘m beet Manchester City c.q. Bayern München die in resp. de Premier League en de Bundesliga op vergelijkbare wijze de toon zetten. De verwachting luidt dan ook dat het duo Boot-Lodewijk vanavond weer een stap richting de platte kar zal zetten.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg