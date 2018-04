Programma Theater Sneek 17 t/m 22 april

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar

“Je moet niet alles geloven wat ze zeggen”. Zélf nadenken. Kritisch blijven. Allemaal zinvolle tips, maar het kost zoveel tijd. Zou het daarom niet heerlijk zijn als iemand anders de boel eens op een rijtje zet? Simpel, overzichtelijk, betrouwbaar. Zodat jij eindelijk weet wat echt is en wat niet. Wie je wel en wie je niet moet geloven. Waardoor je tijd overhoudt voor de dingen die het leven écht de moeite waard maken. Lachen bijvoorbeeld! Veldhuis & Kemper namen een sabbatical van het duo, doken het leven in en kwamen met een frisse blik op grote en kleine zaken weer bij elkaar. Eindelijk snappen ze het: in het uur van de waarheid zit er maar één ding op…

Cabaret // di 17 april 2018 // 20.15 uur // €23.50

Trijntje Oosterhuis met Theatertour Leven van de Liefde

Deze avond is een muzikale ontdekkingsreis langs de mooiste Nederlandstalige liedjes. Speciaal voor deze tour heeft Trijntje zich door bevriende artiesten, muzikanten, tekstdichters en muziekkenners laten inspireren om de mooiste Nederlandstalige liedjes te (her)ontdekken en tot een prachtig avondvullend theaterprogramma te komen.

Tijdloze nummers krijgen een nieuw leven, maar ook haar eigen Nederlandstalige hits, zoals De Zee, Vlieg Met Mee, Nu Dat Jij Er Bent of het prachtige Ken Je Mij, hebben een plaats in dit programma. Zoals Trijntje zelf zegt: “Liedjes die mij lief zijn, liedjes van alle tijden, liedjes die gezongen en gehoord moeten blijven worden, liedjes die herinneren aan belangrijke momenten in mijn leven, vergeten pareltjes of juist grote hits die ik al jaren op mijn eigen wijze wil zingen”.

Zoals we van Trijntje gewend zijn, wordt ze op het podium bijgestaan door de beste muzikanten. Voor het eerst zingt Trijntje uitsluitend in haar eigen taal, deze tour is haar eerbetoon aan het Nederlands lied.

Muziek // wo 18 april 20.15 uur // € 29,50

Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers e.a. met The Best of Britain The 4th!

Met een compleet nieuw programma met de allergrootste hits van Engelse bodem, zet The Best of Britain wederom een avondvullend muziekspektakel op de planken dat zich mag verheugen in een nog steeds groeiende publieke belangstelling. Van The Beatles tot Coldplay en zo’n beetje alles daar tussenin passeert de revue en biedt u deze avond een feest van herkenning!

Syb van der Ploeg, Edward Reekers, Maarten Peters en Brenda van Aarsen zijn de vocalisten én samen met vijf topmuzikanten waaronder multi-artiesten Hubert Heeringa brengen zij een avondvullende show vol nostalgie maar ook met een aantal wat meer recente wereldhits.

Sommige bezoekers zeiden na afloop dat ze hun hele jeugd weer opnieuw beleefd hadden en anderen dat ze de hits van nu in combinatie met het wat oudere materiaal zo te gek vonden. Er valt voor iedereen, van jong tot oud, veel te genieten. Maar de mensen op het podium genieten zelf ook. Met volle teugen zelfs. Want het motto van The Best of Britain is ‘gedrevenheid’. En dat levert een spetterend muzikaal spektakel op en een theateravond om nooit meer te vergeten. De combinatie van topartiesten, die vele wereldhits én super muzikanten maakt het tot een ongekende sfeer en echt The Best of Britain!

Muziek // do 19 april 20.15 uur // € 25,00

Yentl en De Boer met Magie

Wanneer maak je nou echt iets bijzonders mee? Ja, toen je een baby was. Toen hing er zo’n knuffel boven je bed, waar muziek uitkwam als je aan het touwtje trok. Dat was genoeg voor urenlange verwondering. Maar tegenwoordig… je dagen trekken als een monotone massa aan je voorbij. Laatst at iemand een appel met klokkenhuis en al op. Daar voelde je wel wat bij. Maar dat er echt iets uitzonderlijks gebeurt? Zo’n moment, dat alles samenkomt, de optelsom meer is dan de delen… Je schenkt jezelf nog een glas rode wijn in, morst op het kleed en stoot je elleboog. Je wilt nou eindelijk wel iets meemaken. Iets, dat je even optilt boven het alledaagse. Noem het Magie.

Afgelopen twee seizoenen toerde het duo door heel Nederland met hun debuutvoorstelling De snoepwinkel is gesloten, die ze een nominatie voor de Neerlands Hoop opleverde. Nu staan ze te trappelen om hun nieuwe ervaringen en fantasieën aan de wereld ten toon te spreiden. Een volgende stap in de grote Yentl en de Boer saga: Nieuwe liedjes, gecombineerd met bizarre verhalen en personages.

Cabaret // za 21 april 20.15 uur // UITVERKOCHT

MUZT Musicalopleiding met Spamalot

De meer dan zeventig leerlingen van MUZT Musicalopleiding zijn in april zesmaal te zien in de musical Spamalot. De filmklassieker Monty Python and the Holy Grail vormt de basis voor de dolkomische familievoorstelling, waarin het musicalgenre flink op de hak genomen wordt.

Het verhaal is een parodie op de legende van Koning Arthur en zijn zoektocht naar de heilige graal. Arthur, reizend met zijn bediende Patsy, vraagt enkele ridders hem te vergezellen. Onderweg ontmoeten ze bijzondere types die niet altijd zijn wat ze lijken. Sprookjesfiguren, schone jonkvrouwen, een vliegende koe, spottende Fransozen en nog veel meer rare snuiters. Wordt het eigenlijk nog wel wat met de zoektocht van Arthur en zijn koene Ronde Tafelridders?

Met nummers als ‘Eén voor allen’, ‘Een lied dat klinkt als dit’ en ‘Sterren van TV’ is de musical een ware uitdaging voor de talenten van MUZT, waarbij opvalt dat de humor van Monty Python van alle tijden is. Hier en daar is de tekst aangepast en zijn er grappen van de spelers toegevoegd. De voorstelling zal in het Nederlands worden gespeeld. De regie is in handen van Iréne Martin. Dennis Dronkers en Raymond Guzman tekenen voor respectievelijk de zang en choreografie. Vele vrijwilligers en stagiaires zorgen voor prachtige kostuums, rekwisieten en decors.

Musical // zo 22 april 2018 14.30 & 19.30 uur // € 16,00