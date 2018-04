Ieder zijn werk op boerderijnummer 15

Sneek- In het kleine Nijhuizum, op een steenworp afstand van Workum, staat Boerderijnummer15. De boerderij van IederZijnWerk, gelegen aan de mooie fietsroute Het Brekkenpaed, biedt zinvolle dagbesteding en activering o.a. aan mensen met een WMO-indicatie.

Binnen ziet het er gezellig uit. Aan de grote tafel in het midden van de ruimte zitten enkele deelnemers, die de voorbereidingen voor de warme maaltijd doen. Anneke en Koen snijden de boerenkool uit de eigen tuin. “Het zal wel de laatste oogst van dit jaar zijn” zegt Margreet de Vries, die sinds juli vorig jaar als begeleider dagbesteding bij IederZijnWerk in dienst is. Leffert vindt het helemaal niet erg dat de boerenkooltijd bijna voorbij is. Hij houdt van het werk buiten en gaat nu maar even de dieren voeren. De schapen heeft hij al gedaan, evenals de cavia’s, de konijnen en de kippen. Nu zijn de varkens aan de beurt.

In het voorjaar is er buiten weer meer te doen, zoals schilderen en de moestuin. “Ik ben 60 en krijg niet zo snel meer een reguliere baan en hier kan ik mezelf lekker bezighouden” aldus Leffert.

Anneke is hier bijna 2 jaar en houdt van koken, bakken, lezen, koffie zetten, maar vooral van praten met de andere deelnemers. In het najaar maakt ze kerstkaarten die verkocht worden op de winterfair van Workum. Want dan staan de deelnemers met een kraam vol met eigen producten op de markt. Haakwerkjes, houten kerstbomen, vogelvoer. Vooral de zelfgemaakte pruimenjam van eigen erf is onovertroffen en al snel uitverkocht.

Koen maakt de vogelhuisjes voor de markt, maar hij doet nog veel meer. “Koen is breed inzetbaar” grapt Anneke en dat klopt wel, want hij vindt alles leuk. Hij houdt van mensen om zich heen en hij is dol op winkelen. Koen is elke dag op de boerderij, maar hij weet niet voor hoe lang nog, want hij zit in een jobcoach traject voor een baan.

Een spectaculair project op de boerderij is de zeilboot die in de loods staat. Ooit lag hij op de bodem van het Sneekermeer, nu staat hij strak in de lak klaar om te water te worden gelaten. “We streven hier naar hergebruik van materialen” legt Margreet uit. “De boot is er een voorbeeld van, maar ook computers die worden gerepareerd en weer inzetbaar zijn”.

Margreet de Vries voelt zich hier erg op haar plek. “Er is ruimte voor het ontwikkelen van ideeën en de deelnemers vormen met elkaar een harmonieuze en hechte groep”. Een deelnemer verwoordt zijn gevoel: “Ik kan hier mijn eigen dingen doen zonder dat er druk op zit”. Margreet voegt eraan toe dat sociaal contact in de groep als heel belangrijk wordt ervaren. “Ze missen elkaar als er eentje niet is. Daar wordt dan naar gevraagd”.

Niet iedereen is er altijd op dezelfde tijd. Sommige komen iedere dag, anderen een dagdeel. Op verschillende dagdelen is er nog ruimte voor nieuwe mensen.

Deelnemers uit Workum worden van huis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Mensen van buiten Workum kunnen in overleg van huis worden opgehaald. Indien men zelfstandig kan reizen wordt men van het station opgehaald.

Deelnemers hebben een WMO-indicatie voor dagbesteding of een reintegratiebudget. Een indicatie wordt door de gemeente verleend aan mensen die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, al dan niet tijdelijk. Voorbeelden hiervan zijn mensen met een psychische of sociale problematiek, leerlingen uit het speciaal onderwijs, mensen met een verstandelijke beperking en langdurig werklozen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die boerderijnummer15 kan bieden? Kijk dan op www.boerderijnummer15.nl of bel naar 0515 336633. U kunt ook mailen naar info@boerderijnummer15.nl .