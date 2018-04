Black Boys toont twee gezichten 

Sneek-Halverwege leek de zege nog ver weg, maar Black Boys toonde in de tweede helft een heel ander gezicht en maakte na rust door onder meer drie treffers van middenvelder Kewin de Jong een 1-0 achterstand ongedaan en sloot het treffen met SC Terschelling uiteindelijk met een 4-1 zege af,

Daar zag het in de eerste helft overigens niet naar uit. Hoewel de eerste druk nog wel van de zijde van Black Boys kwam, was het aanvallende werk niet echt van hoge kwaliteit. Zo werd bij een aanval over links geen eindstation bereikt, terwijl een dieptepass van Kewin de Jong te scherp en te hard was. Na die probeersels was het vooral SC Terschelling dat de pauken bespeelde. De tromgeroffel leverde al snel een grote kans op, toen de defensie van de Zwartjes aan buitenspel dacht en doelman Sander de Vries nog net met de vingertoppen een goal wist voorkomen. Diezelfde goalie had vervolgens weinig problemen met een vrije trap, maar bij de volgende aanval was de Sneker keeper volstrekt kansloos, al kwam die treffer meer geluk dan wijsheid tot stand. Een teruggetrokken bal werd namelijk half geraakt en kwam bij toeval bij Max Burggraef terecht, die vervolgens weinig moeite had om De Vries van dichtbij de passeren (1-0).

Die voorsprong had in het vervolg nog hoger kunnen uitvallen, maar een goedlopende aanval van de gasten werd ten onrechte wegens buitenspel afgevlagd en even later zorgde een vrije trap bij black Boys voor alarmfase één. Vervolgens voorkwam Kewin de Jong dat de ploeg van trainer Jappie Booij bij een hoekschop een vrije kopkans kreeg en op slag van rust verdween een schot van de eilanders maar net naast. Black Boys stelde daar in de loop van de eerste helft weinig tegenover en alleen bij een aanval over links ontstond enige onrust in de Terscheliinger defensie. Pas aan het einde van de eerste helft kreeg Black Boys een goede mogelijkheid, toen een door de muur van richting veranderde vrije trap van Harry Terpstra voor de voeten van Justin Wolfswinkel terecht kwam. De jonge middenvelder schrok blijkbaar van die plotselinge kans en tilde de bal ruim over de vijandelijke veste. Die mogelijkheid was eigenlijk de enige die Black Boys in de eerste helft afdwong en dat was absoluut te weinig om SC Terschelling in verlegenheid te brengen.

​Na rust was dat echter totaal anders, want Black Boys kwam als herboren uit de kleedkamer. De formatie van trainer Richard Venema greep de tegenstander bij de keel. Dat leidde aanvankelijk niet tot ernstige ademnood, maar na iets meer dan een kwartier spelen bezorgde de thuisclub SC Terschelling in een tijdsbestek van zeven minuten drie keer acht tellen rust. Eerst werd de bal na een inworp door Lars Niemarkt panklaar gelegd, waarna Kewin de Jong met een streep de gelijkmaker liet noteren en vier minuten later deelde De Jong opnieuw een dreun uit, toen hij na een aanval over veel schijven en nadat Dennis Niemarkt de bal had terugveroverd, een voorzet vanaf links tegen de touwen werkte. Vervolgens zorgde laatstgenoemde twee minuten later voor iets dat veel weg had van een knock-out, toen hij na een prima actie met een schuiver in de linker hoek de 3-1 op jivescore deed verschijnen.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, al moest het mooiste toen nog komen. We schrijven de 72ste minuut, wanneer SC Terschelling Kewin de Jong teveel ruimte geeft en de middenvelder met een formidabele uithaal met links via de onderkant van de lat de geboden vrijheid optimaal benutte (4-1). Na die wonderschone treffer kreeg Black Boys mogelijkheden om de score nog verder uit te bouwen, doch een treffer van Dennis Niemarkt werd wegens buitenspel afgekeurd, terwijl een vrije trap van invaller Tarek Hamdi ruim over de goal verdween. Datzelfde lot was even later een inzet van Dennis Niemarkt beschoren, waarna Kewin de Jong nog een keer de paal raakte en Lars Niemarkt de rebound onbenut liet. Derhalve bleef het bij 4-1 en daarop viel zeker gezien de tweede helft en de fraai uitgespeelde treffers weinig op af te dingen.

Black Boys dat uit de laatste vier wedstrijden tien punten haalt, steeg door deze overwinning naar de twaalfde plaats. Volgende week wacht de Zwartjes een lastig karwei als de uitwedstrijd tegen koploper SV THOR op het programma staat.

Bron: www.pengel.weebly.com