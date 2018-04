O.N.S. koestert drie belangrijke punten tegen ASWH

Sneek- Het duurde tot ver in blessuretijd toen Curty Gonzales een einde maakte aan de spanning of ONS er in zou slagen de overwinning tegen ASWH over de streep te trekken. Gozales scoorde op dat moment de 3-1, na een asist van Gustavo van der Veen. Hiermee pakten de Snekers een uitermate belangrijke overwinning in hun struggle for live, lees behoud van het derde divisieschap. Met een voorsprong van 5 punten op Spijkenisse nemen de oranjehemden een beetje afstand van de promotie/degradatie 15de plaats.

De eerste helft had wel iets weg van een schaakwedstrijd, mede door het 5-3-2 systeem dat beide ploegen in de beginfase speelden. Grote kansen vielen er dan ook amper te noteren. Toch kwam O.N.S. op een 2- 0 voorsprong. Eerst was het aanvoerder Michael Lanting die voor 1-0 zorgde en vervolgens maakte Serghino Fatima met een krachtige kopbal na een prima corner van Samir Marraki het tweede doelpunt voor O.N.S. De aansluitingstreffer van Lars Bosscha even later mocht er ook zijn: een streep! Curty Gonzales had daarna de mogelijkheid om nog voor de thee, de 3-1 op het bord te zetten, echter zijn doelpoging mislukte.

Na de rust viel er veel meer te genieten. De gasten uit Hendrik-Ido-Ambacht gingen uitdrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de O.N.S. defensie hiel goed stand. Bovendien straalden de Snekers werklust uit, vochten voor elke meter en creëerden zeker in de slotfase grote kansen. Invaller Jan Dommerholt en Genridge Prijor verschenen oog in oog met ASWH-doelman Stef Doedée maar faalden. Hierdoor bleef het dus lang bloedstollend spannend tot Curty Gonzales een einde aan alle onzekerheid maakte door de 3-1 binnen te schuiven.

Dat ASWH de wedstrijd met negen man moest eindigen, zegt alles over scheidsrechter van dienst. Peter de Lange en Mels van Driel haalden het einde van de wedstrijd niet. De gele kaart voor Michel Lanting in de 90ste minuut was een duren een, de uitblinker aan O.N.S. zijde is voor de wedstrijd tegen ACV geschorst.

Op de foto van Henk van der Veer is te zien hoe Serghino Fatima uitzinnig van vreugde is na zijn doelpunt.