MUZT musicalopleiding presenteert zich aan de raad van SWF

Sneek-MUZT Musicalopleiding keert dit jaar op 13, 14, 15 en 22 april april terug in Theater Sneek met de komische musical Spamalot. De voorstelling is gebaseerd op de film Monty Python and the Holy Grail uit 1975. Net als deze productie is het verhaal een parodie op de legende van koning Arthur, maar er zijn veel verschillen met de film. Voor de nodige publiciteit wachten twee acteurs gisteravond de raadsleden van de gemeente SWF op voor het Bestjoershûs. Ook de levensgrote konijn was aanwezig bij de ingang van het bestuurscentrum. Burgemeester Magda Berndsen kreeg in de raadzaal een Flyer van King Arthur! Foto hieronder van Casper Ferwerda

Spamalot gaat over de zoektocht van koning Arthur naar de heilige graal. Hij vraagt een aantal Ridders van de Ronde Tafel om hem te vergezellen. Onderweg ontmoeten zij allerlei vreemde types. Gaan ze die heilige graal eigenlijk nog wel vinden? Het fameuze lied ‘Always Look on the Bright Side of Life’, uit Monty Python’s Life of Brian, is als kers op de taart aan Spamalot toegevoegd.

De elfde MUZT-musical is geheel Nederlandstalig. De regie ligt in handen van Iréne Martin, tevens artistiek leider van MUZT Musicalopleiding – de vierjarige musicalopleiding van Kunstencentrum Atrium voor jongeren vanaf 13 jaar. Dennis Dronkers tekent voor de muzikale leiding, de choreografie wordt verzorgd door Raymond Guzman. “Omdat de vierdejaars groep van de opleiding dit seizoen vijf jongens bevat, is dit een uitgelezen moment om de Ridders van de Ronde Tafel bijeen te roepen!”, aldus Martin.

Eric Idle, een van de Monty Python-leden, schreef het libretto en de liederen en werkte met John Du Prez aan de muziek. De première was op 17 maart 2005. In Nederland werd de musical opgevoerd met Paul Groot, Owen Schumacher en Johny Kraaykamp jr. in de hoofdrollen.

Foto Henk van der Veer: CDA voorman Douwe Attema neemt de flyer van de MUZT-musical in ontvangst