Het verhaal van Samuel Mebrahtom Gebryesus en Hoekstra Logistiek

Sneek- Samuel Mebrahtom Gebryesus is afkomstig uit Eritrea. Wegens omstandigheden kon hij niet langer in zijn thuisland blijven en daarom is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Nederland gekomen. Inmiddels woont hij in Sneek, samen met zijn vrouw en twee kinderen.

Samuel vertelt: “Ik wil graag werken en ga niet thuis zitten afwachten. Mijn jobcoach bij Pastiel, Dana, heeft mij gevraagd of ik bij Hoekstra wilde werken. En dat wilde ik wel! Eerst een proefperiode en daarna heb ik een contract gekregen bij Hoekstra. Ik vind het werk leuk en de mensen zijn aardig. In mijn thuisland, Eritrea, werkte ik in de wegenbouw en reed ik op een bulldozer. Nu doe ik ander werk. Bij Hoekstra los ik vrachtwagens. De goederen laad ik uit en soms ook weer in. Het werk bestaat vooral uit lossen en vervolgens de goederen sorteren op postcode. Het lossen doe ik met de hand of met een elektrische pompwagen. Je moet voor dit werk wel sterk zijn. Inmiddels heb ik examen gedaan voor mijn heftruckcertificaat. Ik ben geslaagd en wacht nu op mijn certificaat. Mocht er in de toekomst een baan op mijn pad komen waar ik, net als in mijn thuisland, met de bulldozer kan werken dan lijkt mij dit mooi! Dat zou ik wel weer willen.”

Integratie op microniveau

Christien Lycklama a Nijeholt, directeur van Hoekstra vertelt: “Hoekstra is een familiebedrijf. Samen met zo’n 120 medewerkers leveren we hier kwaliteit in logistiek. We hebben al jaren contact met Pastiel en Empatec. Dit contact verloopt prettig, via korte lijnen. Bij ons familiebedrijf met een sociale inslag was maatschappelijk verantwoord ondernemen al normaal voordat het een modeterm werd. Dat uit zich binnen Hoekstra op verschillende manieren. Zo zorgen wij altijd dat in onze totale groep van medewerkers we ook werk bieden aan mensen voor wie het iets minder gemakkelijk gaat. Dat vinden wij belangrijk. We zorgen op microniveau voor een stukje integratie. Dit doen we door te luisteren naar elkaars verhaal en elkaar te accepteren zoals je bent. Samen kunnen we de klus klaren. Zonder soft te doen, het werk moet wel gebeuren. We hebben Johan, Samuel zijn directe collega, gevraagd of hij de begeleiding van Samuel op de werkvloer wil doen. Het blijkt een goede match, Johan is erg sociaal en helpt graag. Johan helpt hem ook buiten het werk om. Laatst bijvoorbeeld met het vervoeren van een kinderbedje, van de bouwmarkt naar Samuel zijn woning.” Samuel vult aan: “Ik heb geen rijbewijs, dus ik vond dit erg fijn.”

Goede mix

Christien kijkt Samuel aan en zegt: “Je bent goed in je werk. Je bent niet aangenomen omdat je statushouder bent, maar omdat je prima meewerkt in het team. We hebben meerdere mensen aan het werk iets minder gemakkelijk bemiddelbaar zijn, denk aan Wajongers, statushouders en bijvoorbeeld een groep leerlingen van de Piet Bakkerschool die hier wekelijks werkervaring komen opdoen. Ik kan het andere ondernemers aanraden, natuurlijk moet je wel zorgen voor een goede mix van medewerkers, het is belangrijk dat deze mensen door het team worden opgenomen en niet als een last worden ervaren. Het moet op een natuurlijke manier gaan, dan heeft het de meeste kans van slagen. Je doet samen als groep medewerkers iets goeds voor de samenleving. Natuurlijk kost het je tijd, maar het levert je ook zeker iets op! Elk mens heeft een verhaal, onze overtuiging

is dat gemotiveerde mensen die graag willen werken ook een kans verdienen. Je bent als bedrijf niet alleen op de wereld om de hoogste winstcijfers te behalen. Als je zorgt voor een goede mix levert dat een goede sfeer op in de groep, een goede sfeer zorgt voor tevreden medewerkers en tevreden en gemotiveerde medewerkers zorgen voor tevreden klanten, daar doen we het uiteindelijk voor!”

Steentje bijdragen

Joke Bandstra, manager van Pastiel vult aan: “Het is prachtig om te zien dat een bedrijf als Hoekstra zich inspant voor Samuel en daarmee ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, die we overigens met elkaar hebben, pakt. We komen steeds meer bedrijven tegen die hun steentje op deze manier willen bijdragen. Pastiel werkt met kandidaten vanuit de participatiewet met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals Samuel. Maar het kunnen ook kandidaten zijn met een beperking of iemand die al enige tijd in de uitkering zit. Pastiel heeft een groot netwerk van werkgevers in de regio en we zien dat zij moeite willen doen voor onze kandidaten. Als ondernemer krijg je kansen en het is mooi als je iemand die niet zo veel kansen heeft gehad wilt helpen. Niet voor niets is onze slogan: wij geloven in werk!”

