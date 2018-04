Startersdag Súdwest-Fryslân trekt bijna honderd ondernemers in spe

Sneek- Bijna honderd belangstellenden met ondernemersbloed kwamen deze week naar ROC Friese Poort in Sneek, voor een zogeheten startersdag. Het evenement bestond uit een startersmarkt, speeddatesessies en diverse seminars. Daarbij stonden ‘kennisdeling’, ‘netwerken’ en ‘inspiratie opdoen’ centraal. Ruim de helft van de belangstellenden is dit jaar begonnen met ondernemen of gaat later dit jaar van start.

De startersdag is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân, dat voor de organisatie van het evenement samenwerkte met Startersdagen.com, de Rabobank en Interpolis.