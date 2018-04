Sneker Weerman: Warmer weekend

Sneek – Voor het komende weekend ben ik toch wat voorzichtig wat de zonuren betreft, dit wat de zondag aangaat. We zouden wel eens last hebben van aardig wat bewolking, dit vooral op zondag. De temperatuur zou dan lager uitvallen dan het zich eerder liet aanzien en zo rond de 17 graden uitkomen, overigens 5 graden boven normaal. Zaterdag lijkt qua zonuren de beste papieren te hebben, afwachten.

Gistermiddag hielden we het nog droog in Sneek, pas in de avond kwamen de buien en totaal viel daar een 13 mm uit afgelopen nacht. Voor vandaag blijft de buienkans erin, kunnen stevige exemplaren tussen zitten. Verder zien we ook de zon en de temperatuur komt in de stad op een 14 graden uit, dit bij een wind uit het zuiden welke zwak, af en toe matig is.

Komende nacht bewolkt, af en toe regen, minimum temperatuur 6 graden.

Morgen is het flink koeler, bij een meest matige tot krachtige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 9 graden. Verder valt er in de morgen nog regen, in de middag klaart het op.

Vanaf vrijdag gaat de temperatuur in de lift en hoe het precies uitpakt in het weekend qua zonuren, morgen meer duidelijkheid.