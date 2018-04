Reggae Festival en De Likt in Bolwerk Sneek

Sneek – Jampara & The Batalion staat garant voor authentieke Jamaicaanse reggae. In 1988 vertrok Jampara naar het eiland in de Caraïben, waar hij in contact kwam met Aston Familyman “Barrett”, de leider van The Wailers, de legendarische band van Bob Marley. Na twee platen te hebben opgenomen met The Wailers besloten Jampara en Barrett een nieuwe Nederlandse reggaeband te starten rond zanger/gitarist Jampara: The Batalion. Origineel bestond de band uit vijf man, nu staat Jampara op het podium met maar liefst twaalf tot dertien muzikanten.

Sinds 1995 is de band op tournee, namen ze op Jamaica albums op met The Wailers en hebben ze volop getoerd. Recent stonden ze nog op Kwaku Fesival, Wereldfestival Almere en in Paradiso. Tegenwoordig wordt de liefde voor reggaemuziek gecombineerd met invloeden uit Burundi, de geboortegrond van Jampara. Door de geweldige drummers uit Burundi is een concert van Jampara & The Batalion een bijzondere ervaring.

Bababoem is een reggae/rocksteadyband die oude Jamaicaanse hits weer in alle glorie laten horen. Opgericht door doorgewinterde reggaemuzikanten uit onder andere Brimstone, Riddim X, Johnny baby, Zebra en The Movers. Een optreden van Bababoem doet je weer terugverlangen naar gouden muzikale tijden van studio one en Trojan. De band bestaat uit negen leden. Percusie, saxofoon, toetsen, bas, gitaar, drums en natuurlijk meerstemmige zang, zorgen voor de juiste ingrediënten van een toffe reggae/rocksteady-ervaring.

De regio wordt vertegenwoordigd door La Whaai.Life afkomstig uit Bolsward en Sneek.

Jah Sound International , ‘Voice of the Voiceless’, werd in 1989 opgericht door Glamma Willy, een van de beste MC’s van Europa, en Hearticle Wise. Jah Sound International draait reggae waarbij je een reis maakt door de muzikale geschiedenis van Jamaica. Zij traden op met o.a. sound systems als Bodyguard (Jam), Stone love ft. Rory and father Weepow (Jam)en Killamanjaro ft. Ricky Trooper maar ook met artiesten als Beenie Man, Runn DMC en Yellowman.

De Likt

Wie het over De Likt heeft, heeft het over de futuristische funk van Giorgi Kuiper en John van Beek, door frontman Jordy Dijkshoorn voorzien van de nodige scherpe teksten. Dit drietal, dat elkaar op de Popacademie leerde kennen, verscheen eind 2013 voor het eerst op de radar na het winnen van de titel Beste Muzikant bij de Grote Prijs van Nederland – en is daar sindsdien niet meer van verdwenen. In de Maasstad verkreeg de groep al kort na hun ontstaan een cultstatus en er was een sterke drive om ook de rest van het land eens flink aan te pakken. De release van

het gelijknamige debuut in 2015 waar succesvolle singles als ‘Ja, Dat Bedoel Ik’, ‘Bloed Aan De Muur’ en ‘Finidi George’ op te vinden zijn, was dan ook het startschot voor een tour die meer dan honderd optredens telde. Het unieke geluid van De Likt bleek in combinatie met Jordy’s extravagante voorkomen en eindeloze energie op het podium ook buiten de stadsgrenzen garantie voor compleet afgebroken zalen. Inmiddels heeft de groep op bijna ieder denkbaar podium, festival en platform laten zien wat ze waard zijn. Zo zijn Jordy, Giorgi en John graag geziene gasten bij 3FM en De Wereld Draait Door. In 2017 moest het trio helaas flink op de rem trappen, al gaf dit de mannen weer wat ruimte om de studio in te duiken. Opvolger De Derde, het bewijs dat De Likt onverwoestbaar is. Het album staat vol met nieuw materiaal en diverse samenwerkingen met artiesten als De Staat, Jack Parow en Akwasi. Een aantal van deze nieuwe nummers, waaronder de nieuwe single ‘Zij Geeft Licht in de Duisternis’, werd tijdens het afsluiten van de 3FM-stage op Noorderslag voor het eerst ten gehore gebracht. Vanaf het inklappen van de eerste beat braken de band en het publiek samen de zaal af. Crowdsurfen, stagediven en sitdowns: niemand verliet de Oosterpoort met een droog shirt. Het opwarmen van de zaal komt van ’t Vlaggenschip. Zij brengt Hip-Pop met een nodige bak enthousiasme, pallets shandy en schijt aan dingen. Slecht gaan op Safari, huilen als een man of Nespresso-cups inhaleren; alles wordt bezongen op hun nieuwe album ‘DEZE’. De driekoppige eenheid, bestaande uit Niekaragua, De Hern en Henkerchief, is klaar om te brengen wat nodig is.