Online enquête D66: grote steun voor zwembad Bolsward

Sneek- Tachtigprocent van de Bolwarders maakt gebruik van het zwembad Vitaloo in de stad. Dat blijkt uit eenonline enquête van D66 gehouden onder inwoners van de stad. In totaal vulden bijna 700 mensende enquête in. De overgrote meerderheid van hen wil het zwembad voor de stad behouden.

Het college van B&W van Sudwest Fryslân wil de stekker uit het zwembad trekken omdat er

volgens hen niet voldoende draagvlak is om het open te houden. Bewijs daarvoor zou het

teruglopen van het aantal bezoekers zijn. Wie de cijfers goed bekijkt ziet echter dat het grootste

deel van de terugloop die er is, veroorzaakt wordt door het schrappen van het schoolzwemmen.

Een maatregel die door de gemeente zelf is genomen.

Meer innovatie

In de enquête van D66 geeft vijftig procent van de respondenten aan dat ze minstens 1 keer per

week in het zwembad zijn voor zwemles, recreatief zwemmen of om te sporten. Volgens de

gebruikers van het zwembad zou het goed zijn om de openingstijden van het zwembad ruimer te

maken en zou er meer georganiseerd kunnen worden voor verschillende doelgroepen. Er is meer

innovatie nodig, bijvoorbeeld door combinatieabonnementen te bieden met andere zwembaden

of sportfaciliteiten.

D66 zal tijdens de raadsvergadering op 5 april pleiten voor het onderzoeken van meerdere opties

voor zwembad Vitaloo. Samen met PvdA, GBTL, FNP en de ChristenUnie zullen zij hiervoor een

voorstel indienen.

Bron: persbericht D66 SWF