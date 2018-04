Kornwerderzand – Vanwege werkzaamheden aan de draaibrug in de Afsluitdijk wordt het verkeer tot 26 april over een rijbaan geleid. Bestuurders moeten dan ook rekening houden met vertraging. Er wordt onder meer een automatische koelinstallatie geplaatst in de brug, in de hoop daarmee een eind te maken aan de zeer regelmatige storingen aan de brug.

Foto Rijkswaterstaat