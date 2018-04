OFK wielrennen in Goënga

Goënga – Op 6 april vanaf 18:00 uur wordt het Open Fries Kampioenschap wielrennen in Goënga georganiseerd. Er wordt in twee categorieën gereden: A over 75 km (29 rondjes) en B over 55 km (21 rondjes). Vanwege de aard van het parcours (2,59 km lang) is het deelnemersaantal beperkt tot 40 renners per categorie!

Je kunt je tot drie uur voor aanvang inschrijven voor deze wedstrijd via onderstaande link (vanaf het moment dat deze zichtbaar is). Daarna kun je je ter plaatse op de wedstrijddag tussen een uur en een half uur voor aanvang wedstrijd nog inschrijven via het inschrijfformulier , mits er nog plaats is.