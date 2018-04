NVM Open Huizen Dag op 7 april

Sneek – De twintigste editie van de halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag staat weer voor de deur. Op zaterdag 7 april stellen naar verwachting zo’n 13.000 verkopers in heel Nederland hun woning tussen 11 en 15 uur beschikbaar voor geïnteresseerde kopers.

Door het slinkende woningaanbod en de snelle verkoop in met name de (grote) steden en in de Randstad, is de NVM Open Huizen Dag vooral in de rest van het land in trek. “Zo blijft onze Open Huizen Dag een aantrekkelijk instrument om verkopers en kopers op een toegankelijke manier met elkaar kennis te laten maken”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. Op de woningsite Funda wordt het in aanloop naar de NVM Open Huizen Dag zoals altijd drukker dan normaal. Kijkers beginnen op tijd met online oriënteren, om de dag zo goed mogelijk te kunnen benutten.

Meedoen loont

Uit onderzoek blijkt stelselmatig dat deelnemers aan de NVM Open Huizen Dag hun woning sneller verkopen dan niet-deelnemers. Bovendien kan de open dag veel informatie opleveren hoe de woning in de markt ligt, zodat de verkoopstrategie beter kan worden afgestemd.”