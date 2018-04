MUZT Musicalopleiding met Spamalot

Sneek- De meer dan zeventig leerlingen van MUZT Musicalopleiding zijn in april zesmaal te zien in de musical Spamalot. De filmklassieker Monty Python and the Holy Grail vormt de basis voor de dolkomische familievoorstelling, waarin het musicalgenre flink op de hak genomen wordt.

Het verhaal is een parodie op de legende van Koning Arthur en zijn zoektocht naar de heilige graal. Arthur, reizend met zijn bediende Patsy, vraagt enkele ridders hem te vergezellen. Onderweg ontmoeten ze bijzondere types die niet altijd zijn wat ze lijken. Sprookjesfiguren, schone jonkvrouwen, een vliegende koe, spottende Fransozen en nog veel meer rare snuiters. Wordt het eigenlijk nog wel wat met de zoektocht van Arthur en zijn koene Ronde Tafelridders?

Met nummers als ‘Eén voor allen’, ‘Een lied dat klinkt als dit’ en ‘Sterren van TV’ is de musical een ware uitdaging voor de talenten van MUZT, waarbij opvalt dat de humor van Monty Python van alle tijden is. Hier en daar is de tekst aangepast en zijn er grappen van de spelers toegevoegd. De voorstelling zal in het Nederlands worden gespeeld. De regie is in handen van Iréne Martin. Dennis Dronkers en Raymond Guzman tekenen voor respectievelijk de zang en choreografie. Vele vrijwilligers en stagiaires zorgen voor prachtige kostuums, rekwisieten en decors.

Musical // vrijdag 13 april & zaterdag 14 april 19.30 uur // zondag 15 april 14.30 uur // zondag 22 april 14.30 & 19.30 uur // € 16,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400