Jeugdsportfonds Friesland gaat verder als Jeugdfonds Sport Friesland

Sneek- Het Jeugdsportfonds Friesland gaat vanaf 3 april verder als Jeugdfonds Sport Friesland. Aan onze missie en onze werkwijze verandert niets. De naamswijziging komt voort uit de landelijke fusie tussen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds naar Jeugdfonds Sport&Cultuur. Behalve een nieuwe naam is er ook een gezamenlijke visuele identiteit. Deze is energiek, kleurrijk en beweegt op een dynamische manier mee, maar de basis is solide. Straalt energie, kracht, trots en blijheid uit en zet de kinderen en jongeren centraal. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website: www.jeugdfondsportencultuur.nl.

Over het Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport Friesland betaalt de contributie en eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam, schuldhulpverlener of een intermediair van www.kindpakket.nl. De contributie wordt direct betaald aan sportvereniging.