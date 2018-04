Hemdyk Rintocht springt in gat Slachte

Blauwhuis- Zaterdag 1 september 2018 wordt de zesde Hemdykrintocht georganiseerd. Het draaiboek van eerdere edities werd direct uit de kast gehaald toen duidelijk werd dat de Slachte dit jaar niet door ging. Voorzitter Hartman Witteveen: “Dizze kâns kinne we net lizze litte”.

De deelnemers kunnen kiezen uit drie verschillende afstanden. 10 Kilometer via Greonterp, Oudega en Westhem, 20 Kilometer via Dedgum, Parrega, Nijhuizum, Oudega en Westhem en 30 kilometer vanaf Oudega via Nijezijl en Westhem. Start en Finish zijn in Blauwhuis. De organisatie houdt rekening met maximaal 4000 deelnemers.

De Hemdijkrintocht staat, naast de mooie route over het Friese Platteland, ook bekend om zijn dankbare afwisseling met culturele activiteiten. Witteveen: “Ynspanning freget ek om ûntspanning, wy soargje ûnderweis foar fariaasje yn it programma”.

De route loopt voor een groot deel over de hooggelegen Hemdijk die van dwars door het landschap rondom Blauwhuis slingert. De dijk deed in de middeleeuwen dienst als waterkering rondom laaggelegen Hempolders. Wat de route ook aantrekkelijk maakt is het Brekkenpaed tussen Nijehuzum en Oudega. Hier heb je aan de ene kant zicht over de Aldegeaster Brekken en aan de andere kant ruim zicht over het open Friese landschap en de wetlands van It Fryske Gea.

De inschrijving is inmiddels geopend. Witteveen: “We binne der klear foar”.

Voor verdere info: www.hemdykrintocht.nl