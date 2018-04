Habtamu de Hoop wordt nieuwe presentator van Het Klokhuis

Sneek- Habtamu de Hoop uit Wommels, sinds de verkiezingen van 22 november van vorig jaar het jongste raadslid van Friesland, wordt het nieuwe gezicht van het bekende jeugdprogramma Het Klokhuis. Het PvdA raadslid van SWF gaat twee dagen aan de slag voor Het Klokhuis. Eerder deed Habtamu al televisie ervaring op als presentator van het Omrop Fryslân programma ‘Keatsen foar dummy’s’.

De Hoop was net aan zijn studie journalistiek in Zwolle begonnen toen hij op Facebook de Klokhuis-vacature voorbij zag komen. Uiteindelijk is hij gekozen uit ruim 1440 kandidaten. In oktober zal De Hoop voor het eerst te zien zijn op TV.

Foto Henk van der Veer