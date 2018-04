Fries Kampioenschap Bokkenollen bij Klokkenstoel Goingarijp

Sneek – Op 6 mei vindt de Friese première plaats van het Fries Kampioenschap Bokkenollen bij Restaurant de Klokkenstoel in Goingarijp. Deze van origine Brabantse traditie vindt meestal plaats in oktober, net na de introductie van het herfstbokbier. Om hier meer een zomers tintje aan te geven hebben is er voor gekozen dit evenement te organiseren rond de introductie van het lentebok bier. Aangezien dit bier ook wel Meibok wordt genoemd, vind het kampioenschap daarom plaats op 6 mei.

Het principe van Bokkenollen lijkt heel simpel: met zoveel mogelijk bier, zo snel mogelijk de eindstreep halen…. Maar niets is minder waar, deelnemers moeten in een team van vier mensen een stormbaan afleggen om zo snel mogelijk weer terug bij de finish te komen. Er is echter één maar, zij krijgen een dienblad mee met vier volle glazen Lentebok. Het team dat als snelste, en met het meeste bier nog in de glazen de eindstreep haalt wint.

Het evenement vindt plaats op en rond het terras van de Klokkenstoel met uitzicht op het Sneekermeer, deelnemers kunnen daarom natuurlijk ook wat water-obstakels verwachten. geen zorgen, voor een douche en handdoek wordt gezorgd. vergeet alleen niet wat droge kleding mee te nemen. Uiteraard is iedereen welkom voor een hapje en drankje en om te komen kijken. De dag wordt passend afgesloten met een barbecue!



Inschrijven kan nog. Er is nog plaats voor enkele teams. Dit doe je door even te mailen naar: info@klokkenstoel.nl , je team bestaat uit 4 mensen en de inschrijving bedraagt € 10,-.