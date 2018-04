De bal rolt weer …. voorbeschouwing 7 en 8 april

Sneek- Het Paasweekeinde begon op goede vrijdag goed, want ONS Sneek versloeg op de valreep VVOG met 3-2 en haalde zodoende meteen een half ei binnen. Op Paaszondag verliet Black Boys de laatste plaats in vier A door bij “Angstgegner” Oldeboorn te winnen, maar verder verliep Pasen allerminst vrolijk. Op zondag gingen Sneek Wit Zwart en LSC 1890 onderuit en een dag eerder was bij TOP ’63-Waterpoort Boys zowel het voetbal als de uitslag bloedeloos. Op Paasmaandag tenslotte wist ONS in Spijkenisse van het halve ei geen hele dop te maken. Komende zaterdag loopt de agenda over, want zowel ONS Sneek, Waterpoort Boys als Sneek Wit Zwart ZM spelen thuis. De derde divisionist ontvangt ASWH, terwijl de Wéé Péé Béé gastheer is van Willemsoord. De mooiste affiche hangt echter op Tinga, waar ZET EM de alles beslissende topper tegen MSC speelt. Tinga dient ook zondag als strijdtoneel en wel van de eveneens niet onbelangrijke pot tussen Sneek Wit Zwart en RKHVV, terwijl het van de rode lantaarn verloste Black Boys de strijd op het Schuttersveld aanbindt met SC Terschelling. De enige uitwedstrijd dit weekeinde brengt LSC 1890 diep in het Groninger land tegen Hoogezand binnen de lijnen.

ONS Sneek – ASWH

Zaterdag 7 april 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Bij een zege in Spijkenisse had ONS Sneek de kleurspoeling voor de grijze haren naar de rommelmarkt of de volgende veiling kunnen brengen en was continuering van het lidmaatschap van de derde divisie zo goed als zeker een feit geweest. De oranjehemden maakten echter een vermoeide indruk en waren daardoor niet in staat om voldoende weerwerk te bieden met als gevolg dat de voorsprong op de concurrent uit Zuid Holland en daarmee op de gevarenzone terugliep tot drie punten. Dat betekent dat de Snekers de komende weken vol aan de bak moeten, om te beginnen komende zaterdag, wanneer ASWH op het Zuidersportpark neerstrijkt.

​ASWH debuteerde vorig seizoen in de derde divisie en luisterde dat debuut op met een zeer verdienstelijke vierde plaats. Na de openingswedstrijd in Sneek die destijds in een doelpuntloze remise eindigde, voorspelde toenmalig ONS-trainer Richard Karrenbelt al, dat ASWH een ploeg was om rekening mee te houden. Die voorspelling werd ook in de return bevestigd, want in Hendrik-Ido-Ambacht was ONS kansloos. Datzelfde overkwam de Sneker brigade dit seizoen in de heenwedstrijd al was de (onnodige) rode prent voor Ale de Boer toen wel een verzachtende omstandigheid.

Ondanks die duidelijke zege gaat het dit seizoen op Sportpark Schildman toch wat stroever en doet de club de naam Altijd Sterker Wordend geen recht. De club die trainer Jack van den Berg een overstap naar tweede divisionist Katwijk gunde en waar de transfer van clubtopscorer Peter de Lange (11 treffers) naar Spijkenisse recent voor reuring zorgde, staat momenteel met 34 uit 26 op een elfde plaats, Het verschil met ONS Sneek bedraagt relatief maar twee punten, want ONS heeft een wedstrijd minder gespeeld. Dat verschil kan zaterdag realiteit worden, indien de Snekers de formatie van de nieuwe aangestelde Cesco Agterberg een nederlaag weten toe te brengen.

Maar dan moet ONS wel de redelijk solide defensie van ASWH met bekende namen als doelman Stef Doedée, David Almeida en Stanley Husen weten te slechten en dat zal gelet op het beschikbare cijfermateriaal niet eenvoudig worden. Aan de andere kant hoort het maken van doelpunten met iets meer dan één treffer per duel ook niet tot de core-business van de withemden. Daarbij is men vooral afhankelijk van de berispingen van de al genoemde Peter de Lange en van Kyle Doesburg. Indien ONS die twee aan banden weet te leggen, dan is dat zoiets als het halve werk. En als men dan aan de andere kant op alle fronten meer scherpte aan de dag legt dan tegen Spijkenisse dan behoort de hiervoor geschetste realiteit zeker tot de mogelijkheden.

Sneek Wit Zwart – RKHVV

​Zondag 8 april 2018 – 14.30 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart kwam er in Leidschendam niet aan te pas en moest tegen het veel sterkere RKAVV met een 3-1 nederlaag genoegen nemen. Door dat verlies zakte de ploeg van trainer Germ de Jong in de hoofdklasse naar de dertiende plaats, net onder RKHVV en dat is zondag op de burelen aan de Molenkrite de tegenstander van de wit-zwarten.

RKHVV komt al jaren uit in de hoofdklasse, maar speelde op één enkele uitzondering na nooit echt een rol van betekenis. Sterker nog, in de voorbije seizoenen wist men maar net het hoofd boven water te houden en in dit seizoen leek het aanvankelijk zelfs op rechtstreekse degradatie uit te gaan draaien. Begin december, toen Sneek Wit Zwart in Huissen op bezoek ging, stond de ploeg van trainer Frans Koenen namelijk onderaan, maar na de 1-0 winst tegen de wit-zwarten bleef men vervolgens twee maanden ongeslagen en ontworstelde men zich gestaag aan de plekken die onder stroom staan. Die nederlaag was voor Sneek Wit Zwart overigens een pijnlijke, te meer omdat men een week eerder ook al van een andere concurrent i.c. De Bataven had verloren. Hoewel de Snekers zich daarna met twee remises (Achilles 1894 en Silvolde) en een overwinning op Heerenveen herstelden, waren de resultaten in februari en maart vervolgens veel te wisselvallig om RKHVV voor te blijven. Wil men dat laatste bewerkstelligen, dan zal er zondag gewonnen moeten worden.

Vorig seizoen lukte dat overigens met speels gemak. Toen was Sneek Wit Zwart mede dankzij drie treffers van Freerk de Jong thuis namelijk met 6-2 veel te sterk voor de Huissense Voetbal Vereniging. Maar het was slechts één van de weinige keren dat het echt van een leien dakje liep, want in veel van de andere onderlinge confrontaties moest Sneek Wit Zwart er hard voor werken en bleef die noeste arbeid zelfs een aantal malen zonder resultaat. Zo herinneren we ons het seizoen 2011-2012 waarin Sneek Wit Zwart kampioen werd, maar thuis tegen RKHVV wel onderuit ging (3-5) en in de return in Huissen dankzij een stift à la Bergkamp van Robin Huisman de Jong maar nipt wist te winnen. Trouwens ook vorig seizoen moesten de Snekers daar “ein hartes Stück Arbeit” leveren en wist men dankzij Wieger Zwaan ook maar net aan de goede kant van de score te blijven.

Dat laatste is nu zoals hiervoor al werd vermeld, een must om uitzicht op rechtstreekse handhaving in eigen hand te houden. Bij elk ander resultaat blijft de achterstand op de veilige regionen in stand of wordt die zelfs groter. Dan wordt de opdracht gewoon stukken lastiger, ook al omdat de ploegen net boven RKHVV minder wedstrijden hebben gespeeld en nog verder weg zouden kunnen lopen. Het is zondag dus meer dan ooit een kwestie van erop of eronder. Daarbij mag het zeker niet aan de motivatie liggen, want :dan moat Sneek Wit Zwart”, zoals Germ de Jong het verwoordde, “der stean en binne der gjin ekskuses”.

Hoogezand – LSC 1890

Zondag 8 april 2018 – 14.00 uur

Sportpark de Kalkwijk – Hoogezand

Je laat één keer in de krant optekenen, dat LSC 1890 na lijstaanvoerder SC Stadspark in de tweede klasse K eigenlijk “the best of the rest” is en prompt gaat jouw ploeg twee keer op rij onderuit. Dat was beide keren niet alleen onnodig, maar ook vermijdbaar. LSC 1890 kreeg namelijk tegen zowel Asser Boys als Peize kansen op meer, maar verzuimde die te benutten. Dat deed de ploeg eerder dit seizoen ook in de thuiswedstrijd tegen de tegenstander van komende zondag i.c. Hoogezand en de 2-1 overwinning van de Groningers hoorde toen dan ook een beetje thuis in de categorie “gestolen”.

De Groningers hebben al negentien duels afgewerkt, waar sommige andere clubs niet meer dan veertien of vijftien maal in de arena verschenen. Hoogezand is actueel dan wel de nummer vijf van “la Liga”, maar net als in veel van de andere competities moet met betrekking tot die positie dus een voorbehoud worden gemaakt. Bovendien zijn de prestaties na de winter zeer wisselend. Zo won Hoogezand bij Sint Annaparochie waarna men een week later op eigen terrein tegen Oerterp met maar liefst 6-0 onderuit ging. Een week later stonden tegen Amicitia VMC dezelfde cijfers op het scorebord, maar nu in het voordeel van Hoogezand. Vervolgens verloor men van DTD, terwijl men in de laatste drie speelronden van Forward en Roden won en tegen Asser Boys gelijk speelde.

Daarmee zijn de prestatie nagenoeg even grillig als die van de Snekers. De ploeg van trainer Eric van der Meulen hervatte de competitie met een 9-1 zege op Forward, waarna GOMOS maar nipt te sterk was. Vervolgens versloeg LSC 1890 het toen bovenaan staande GVAV Rapiditas om een week later met 9-3 over het al genoemde en arme Amicitia VMC heen te denderen. Vervolgens bleek lijstaanvoerder SC Stadspark een klein maatje te groot en die kwalificatie viel een week later LSC 1890 tegen DTD ten deel. De brigade van de Leeuwarderweg leek zich toen definitief in het linkerrijtje te nestelen, maar door de hiervoor al besproken verliespartijen tegen Asser Boys en Peize werd de ploeg teruggeworpen en vooralsnog heeft de sprong naar het linkerrijtje dan ook het karakter van een kleine utopie.

Toch kan het seizoen voor LSC 1890 nog steeds een aangename wending krijgen en dat heeft alles te maken met de tweede periode. Daarin staan de Snekers namelijk bovenaan, al heeft SC Stadspark de beste papieren. Indien die ploeg in die periode echter nog een steekje laat vallen en LSC 1890 weet dat te vermijden, kan het zo maar zijn dat “the Blues” ondanks het grillige seizoen aan het einde van de rit om promotie naar de eerste klasse gaan strijden. Die beslissing valt eind april tegen Roden, maar eerst moet LSC 1890 zondag tegen Hoogezand de draad weer zien op te pakken en moet men op sportpark de Kalkwijk proberen om de onnodige nederlagen van de afgelopen weken weg te kalken.

Waterpoort Boys – Willemsoord

​Zaterdag7 april 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Voor een goede wedstrijd heb je twee ploegen nodig, is in voetballand een veel gehoorde wijsheid. Een wijsheid die afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tussen TOP ’63 en Waterpoort Boys bewaarheid werd, want de thuisclub nam ondanks een achterstand op de ranglijst geen enkel initiatief en volhardde negentig minuten lang in een behoudende speelwijze. Een tactiek die trainer Henk van Hes tevreden stemde, maar die voor een ploeg die eigenlijk alleen gebaat was bij winst, toch ietwat merkwaardig overkwam. En Waterpoort Boys …. dat bleek gedurende dezelfde tijd niet bij machte om die tactiek te bestrijden en om in het woud van verdedigers ook maar één enkele opening te vinden. Dat laatste zal zaterdag wanneer Willemsoord het Schuttersveld aandoet, zonder meer en vooral veel beter moeten.

​De ploeg uit de Koloniën werd aan het begin van het seizoen op eigen verzoek overgeheveld naar drie A, doch die “transfer” verliep tot het Paasweekeinde alles behalve vlekkeloos. Het is dat men afgelopen zaterdag in de slotminuut alsnog van hekkensluiter QVC en op Paasmaandag van Oeverzwaluwen wist te winnen, maar anders was het verschil met Waterpoort Boys niet groter dan twee punten geweest. En dat nadat men vorig seizoen nog als vijfde afsloot en toen zelfs een wijle tot de titelkandidaten mocht worden gerekend. In die tijd hield de Wéé Péé Béé de mannen uit het net voorbij de Friese douane gelegen Willemsoord thuis op 0-0 en later dat seizoen dicteerden de Snekers aan de Paasloregel lange tijd de return en ging men in de 97ste minuut alsnog onderuit. Toen was in tegenstelling tot de heenwedstrijd van dit seizoen die door Willemsoord met 3-0 werd gewonnen, sprake van een gestolen overwinning.

Het verschil op de ranglijst is na de zege’s van Willemsoord in het Paasweekeinde opgelopen zeven punten, waarbij de ploeg van trainer Henrie Rijke ook nog eens een wedstrijd tegoed heeft. Door die overwinningen en de zege van SC Bant op SDS is de situatie er voor Waterpoort boys bepaald niet beter op geworden en is de druk op de geel-blauwen alleen maar verder toegenomen. Aan de andere kant zal dat weinig verschil maken, want Waterpoort Boys speelt immers al een tijdje louter en alleen finales en zal niet wakker liggen van het feit, dat er weer een “to do or die”-wedstrijd aankomt, Waar men wel wakker van zal liggen, is het feit dat trainer Janco Croes opnieuw het schaakbord uit de kast moet halen en met zijn pionnen zal moeten schuiven. Was dat eerder het gevolg van kwetsuren, nu moet de oefenmeester vanwege schorsingen noodgedwongen in zijn team een rokade toepassen, omdat zowel Marcel Hempenius als Ron Huitema zaterdag niet speelgerechtigd is.

Hoe die rokade uitpakt, is nu nog niet helder. Helder is wel, dat Waterpoort Boys zaterdag meer raffinement aan de dag zal moeten leggen dan tegen TOP ’63, want anders zal het ook tegen Willemsoord verdomd lastig worden om een opening te vinden en om het verschil met de groen-witten nog enigszins tot aanvaardbare proporties terug te brengen. En hoewel er daarna nog een aantal finales volgen, is dat laatste eigenlijk nu meer dan ooit noodzaak, want anders worden de kansen op rechtstreekse handhaving nu al te door het afvoerputje weggespoeld.

Black Boys – SC Terschelling

​Zondag 8 april 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

De overwinning van Black Boys leek in en tegen Oldeboorn na zo’n tachtig minuten een voldongen feit, maar met twee treffers zorgde de thuisclub in de slotfase alsnog voor samen geknepen billen. De “Men in Black” lieten echter niets meer door en daardoor deed Black Boys in de strijd om lijfsbehoud goede zaken. Daarvan is toch al sprake, want met zeven punten in de laatste drie duels is sprake van een kleine wederopstanding. Die opmars moet misschien wel voor een deel op de rekening van trainer Richard Venema worden bijgeschreven De jonge oefenmeester elimineerde het onderlinge gekrakeel en smeedde met hier en daar een verrassende keuze een elftal dat steeds meer op een team begint te lijken.

Ook in de heenwedstrijd tegen SC Terschelling, zondag de tegenstander van de Zwartjes, leek Black Boys op een team. Mede door een treffer van Richard Hamstra en hulp van de gastheren won Black Boys op de eerste dag van oktober op het Waddeneiland met 2-1. Het betekende toen de eerste driepunter van het seizoen en toen een week later resoluut van Zwaagwesteinde werd gewonnen, leek een mooie jaargang in het verschiet te liggen. De rest van het verhaal is bekend en duurde tot pak ‘m beet drie weken geleden.

Het verhaal van SC Terschelling met oud Black Boys-trainer Jappie Booij aan het roer is dat van een klein sprookje. Booij leidde de “blaugranas” vorig seizoen via de nacompetitie naar de vierde klasse en op dat niveau presteert zijn ploeg naar behoren en voor velen boven verwachting. Met 25 uit 18 staat SC Terschelling momenteel namelijk op een keurige vijfde plaats op de ranglijst die weliswaar door een verschil in wedstrijden nog steeds een vertekend beeld geeft. Niettemin hoeven Booij en de zijnen zich geen zorgen te maken, want de afstand tot de zorgsector is redelijk geruststellend. Aan de andere kant is inmenging in de strijd om eremetaal evenals het binnen halen van een periodetitel ook niet echt realistisch meer, zulks in tegenstelling tot Black Boys. Door de goede prestaties van de afgelopen weken behoren de “All Blacks” in de derde en laatste periode vooralsnog gewoon tot de kanshebbers. De strijd in die periode is uiteraard van secundair belang. De prioriteit ligt uiteraard bij “het veilig spelen”, maar in deze fase van de competitie gaat dat nu eenmaal hand in hand en betekent een stap richting van lijfsbehoud ook een stap richting periodetitel.

De “Equipo Negro” wil zondag uiteraard graag de volgende stap zetten en dat lijkt niet ondoenlijk. In de eerste plaats was Black Boys een enkele uitzondering daargelaten, dit seizoen voetballend niet echt minder dan de oppositie en in de tweede plaats komt met SC Terschelling een ploeg naar het Schuttersveld die na de overtocht naar Harns niet de beste papieren kan overleggen. Immers van de 25 punten werden er 18 op het eiland behaald en slechts 7 aan de vaste wal. Dat opent voor Black Boys wellicht mogelijkheden om zondag meer vaste wal onder de voeten te krijgen.

Sneek Wit Zwart ZM – MSC

Zaterdag 7 april 2018 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart ZM kwam de afgelopen weken niet in actie. Het enige vermeldenswaardige feit kwam op Tinga dan ook vanachter de groene tafel, waarop vorige week de contractverlenging van trainer Niels Boot werd getekend. De oefenmeester staat derhalve ook volgend seizoen aan het roer bij ZET EM en zag in de wedstrijdloze weken dat naaste belager MSC qua punten op gelijke hoogte kwam. Die belager is komende zaterdag in de wedstrijd van het jaar in vijf A de tegenstander van de Snekers.

De historie van MSC op zaterdag is welgeteld anderhalf seizoen oud. Vorig jaar debuteerde de Meppeler Sport Club namelijk op “sneon”. Dat debuut verliep toen zeer goed en aan het einde van de rit vond men zichzelf op een fraaie derde plaats terug. Bovendien nam men in dat seizoen deel aan de nacompetitie om promotie naar de vierde klasse en was men in de reguliere wedloop twee keer te sterk was voor de zaterdagtak van Sneek Wit Zwart.

​Dit seizoen liggen de kaarten echter iets anders. MSC speelt weliswaar nog steeds een vooraanstaande rol, maar de absolute hoofdrol in vijf A is nu weggelegd voor Sneek Wit Zwart ZM. Hoewel beide ploegen een gelijk aantal punten achter hun naam hebben staan, hebben de wit-zwarten uit de Waterpoortstad zes verliespunten minder dan de wit-zwarten uit Meppel. Dat onderlinge verschil is het gevolg van de heenwedstrijd die Sneek Wit Zwart ZM overtuigend met 3-0 won, en van de goede dienst die HJSC de Snekers vlak na Sinterklaas bewees met een 3-2 overwinning op MSC.

Diezelfde Snekers kunnen zichzelf zaterdag een goede dienst bewijzen door MSC opnieuw terug te verwijzen. In dat geval groeit het verschil in verliespunten aan tot negen en is de titelrace zo goed als een gelopen koers. Maar het bewijzen van die dienst wordt niet eenvoudig. Dat heeft enerzijds te maken met de tegenstander die evenals Sneek Wit Zwart ZM na de winter nog ongeslagen is, en anderzijds met het feit dat de Sneker machine na de winter toch een paar keer minder soepel door de vijandelijk linies wandelde dan daarvoor. Boot zal de beginnende roest dan ook van zijn schip moeten verwijderen en zal er deze week voor moeten zorgen, dat de kampioenssloep vaarklaar is. Lukt dat, dan moet ZET EM in staat zijn om de titelrace tot een bijna gelopen koers.

Bron: www.pengel.weebly.com