Afhaalpunt Streekboer in Bolsward

Bolsward – Wegens populariteit gaat De Streekboer haar afhaalpunten in Friesland uitbreiden. In samenwerking met de Welkoop opent De Streekboer haar volgende afhaallocatie bij het filiaal in Bolsward.

Het nieuwe afhaalpunt wordt smaakvol geopend met heerlijke producten van de lokale boeren. Klanten kunnen op 5 april voor het eerst hun bestelling ophalen bij de Welkoop in Bolsward. De bestellingen moeten elke week voor woensdagochtend voor 10:00 worden gedaan om deze in dezelfde week nog op te kunnen halen.

De nieuwe afhaallocatie word feestelijk geopend met een boerenmarkt waarbij klanten hun bestelling kunnen afhalen en tegelijkertijd lekkere producten bij de boeren kunnen proeven. De markt is voor iedere klant gratis te bezoeken.

Wat is De Streekboer?

De Streekboer is een online webwinkel waarbij klanten direct bij de boeren uit eigen streek kunnen bestellen. Afhankelijk van de regio waarin de klant woont, wordt een locatie gekozen waar de producten kunnen worden afgehaald. Ook verschillen de boeren per regio. Dit doordat De Streekboer een kilometerbeleid hanteert. De boeren mogen niet verder dan 40 kilometer naar de afhaallocaties reizen. Dit is beter voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Lokaal eten scheelt een hoop verpakkingsmateriaal en transport. Zo kan De Streekboer de versheid van de producten garanderen. Daarnaast is de prijs op de site ook daadwerkelijk de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.