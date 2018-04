Sneker Weerman: Op weg naar lenteachtige temperaturen

Sneek – Het vrij kille Paasweer ligt achter ons, we kunnen ons opmaken voor zachter weer. Zo zien we komend weekend de temperatuur stijgen tot dik boven de 15 graden.

Vandaag is het ook al een stuk zachter, we gaan richting de 14 graden. Helaas gaat dit niet samen met een droog weerbeeld, er vallen buien. De wind waait uit het zuid tot zuidwesten en is matig, in een bui kans op windstoten.

Komende nacht vallen er nog enkele buien, vrij zacht met een minimum temperatuur van 7 graden.

Woensdag houden we het ook niet droog, hoewel de meeste regen voor het zuiden en midden van het land is. Er vallen buien en de temperatuur komt op een 13 graden uit bij een meest zuidelijke wind.

Donderdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het weer tijdelijk koeler. Het is die dag meest bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur in de lift en komt in het weekend tussen de 15 en 19 graden te liggen.