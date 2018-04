Neptunia heerst in hervatte wedstrijd

Sneek- Op 3 maart jl. werd Neptunia’24 – De Reest gestaakt. De Meppeler formatie wilde na onmin met de jurytafel en scheidsrechters niet meer verder spelen. De tuchtcommissie van de KNZB oordeelde dat de wedstrijd uitgespeeld diende te worden, woensdag 28 maart om 21:00.

Het in grote aantallen aanwezige publiek kreeg een prima pot voorgeschoteld. De Reest begon met een 3-4 voorsprong en kwam snel op 3-5. Dat was ook meteen het laatste echte gevaar want vanaf dat moment was het Neptunia dat de klok sloeg. De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen had geen kind aan De Reest en aan het einde van de derde periode was de wedstrijd zo goed als gespeeld.

De Snekers drongen nog wat verder aan en brachten de eindstand op 13-8. Komende zaterdag spelen de heren weer thuis tegen De Walvisch uit Groningen. Aanvang is om 20:00.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen en Rutger van Leeningen (beiden 4x), Arjen van Leeningen (2x), Dennis van der Veldt, Marco Volkers en Rudi van der Veldt (allen 1x)