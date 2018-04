Lezing Dr. John P. Deen bij Odd Fellows in Sneek

Sneek – Hebben de Odd Fellows en de Vrijmetselarij beweging gemeenschappelijke wortels? Dat is de onder andere de vraag die beantwoordt gaat woorden tijdens de lezing van Dr. John P. Deen op 5 april in het Odd Fellow gebouw te Sneek.

In 1991 heeft John P. Deen en zijn gezin na 22 jaar het huisartsenbestaan in het Zeeuwse Goes, verruild voor het Waddeneiland Vlieland. Er werd gezocht naar een praktijk waar hij de huisartsengeneeskunde samen, Helga als verpleegkundige, zouden kunnen uitoefenen in z’n volle omvang, naar ideeën en opvattingen, van geboorte tot het einde van het leven en alle menselijkheid daar tussenin. Daarnaast was er altijd een verlangen geweest naar te wonen en te werken op het platteland met een voorkeur voor het noorden van Nederland en de Waddeneilanden in het bijzonder.

Het werd een avontuurlijk, spannend leven met veel emoties, veel geluk, maar ook verdriet. Over het eilandleven schreef ik wekelijks een column aanvankelijk alleen in het plaatselijke nieuwsblad ‘het Baken’, later ‘de Vliezier’, vaak humoristisch maar zeker ook serieus. Nooit heb ik natuurlijk vermoed dat deze columns de basis zouden worden voor de televisieserie‘Dokter Deen’. En ook niet dat de wijze waarop Vlieland met de vluchtelingen-asielzoekers voor de KRO-televisie aanleiding gegeven heeft tot een aflevering in de serie ‘De Reünie’, waarin de vluchtelingen van destijds vertellen over hun opvang op Vlieland.

De Odd Fellows loges in Sneek houden hun jaarlijkse openbare ‘Odd Fellows Lezing’ op 5 april in hun logegebouw door John P. Deen. Daarbij gaat de belangstelling vooral ook uit naar welke factoren van invloed zijn geweest op onze keuze voor Vlieland, het beroep van huisarts en hoe de opvang van vluchtelingen indertijd is geweest. Heeft het te maken met mijn levensloop, het feit dat ik al 43 jaar geleden ben toegetreden tot de Orde der Vrijmetselaren? En mijn vrouw toegetreden tot de Anjer Rebekkah Loge Sneek?

Lezing door John P. Deen, 5 april om 20.00 uur in het gebouw van de Odd Fellows, Emmastraat 25-29 Sneek. U dient zich wel even aan te melden via thoitema@gmail.com.