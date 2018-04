Judoka’s Akkermans scoren 15 keer eremetaal op FK Judo

Van zaterdag 3 februari tot zondag 6 mei staat de Koudumer zeeheld Jacob Benckes centraal in een tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Naast replica’s van portretten van Jacob en zijn verloofde Ingena, zijn er vele voorwerpen te zien, die de herinnering aan Jacob Benckes en zijn daden weer levend maken. Scheepsmodellen en oude zeekaarten, scheepskanonnen en portretten van familie.

