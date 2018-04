IJlster volleybalarbiter fluit internationaal topduel

IJlst – De Europese scheidsrechterscommissie heeft internationaal volleybalscheidsrechter Koos Nederhoed uit IJlst als hoofdverantwoordelijke aangewezen voor de absolute kraker in de play off 6 heren in de Champions League tussen Sir Colussie Perugia en Lokomotiv Novosibirsk. Het duel tussen de thuisploeg met sterspeler Ivan Zaytsev en de Russen wordt woensdag in de Palasport Evangelisti in Perugia gespeeld.

Het is voor de IJlster scheidsrechter het derde Champions League duel dit jaar. Onlangs kreeg Nederhoed zeer goede kritieken toen hij de spannende vijfsetter van Noliko Maaseik tegen Zaksa Kedzierzyn Kozle tot een goed einde bracht. Mede door deze prestatie denkt de docent aan de ROC Friese Poort in Sneek dat hij voor deze wedstrijd is aangewezen.

Het wordt drukke maanden voor de inwoner uit IJlst die als enige FIVB-scheidsrechter van Nederland op wereldniveau actief is. Tot aan het eind van dit jaar mag Nederhoed daarvan nog genieten, want dan moet hij vanwege de leeftijd stoppen. “Erg jammer, maar dan heb ik 18 jaar internationaal gefloten en dat is niet onaardig toch?, aldus Nederhoed.