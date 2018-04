Debuut Gosse Dam en Martin Sijbesma bij Galerie Bax Kunst

Sneek – Van 10 april tot en met 5 mei 2018 exposeren Gosse Dam en Martin Sijbesma bij Galerie Bax Kunst. Het is de derde expositie van de expositiecarrousel met 21 kunstenaars. Alle exposanten komen in het kader van PROJECT11 exposeren. De heldere gepolijste bronzen beelden van Gosse en de zachte, romantische schilderijen van Martin vormen een samenhangend geheel tijdens de aanstaande expositie bij Bax Kunst. En dit terwijl de stijlen van de kunstenaars toch ook geheel verschillen.

Gosse Dam

Gosse Dam (1950) kreeg zijn beeldhouwopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ te Groningen bij Johan Sterenberg en Jentsje Popma. Gevraagd naar beeldhouwers die hem hebben beïnvloed, noemt hij de Franse beeldhouwer Aristide Maillol en de in Roemenië geboren Constantin Brancusi. Buiten de beeldende kunst is het vooral de muziek van Johan Sebastiaan Bach die een inspiratiebron vormt voor zijn opvattingen over kunst.

Zijn werk kenmerkt zich door een grote aandacht voor compositie en monumentaliteit. Gosse Dam heeft tal van groot formaat opdrachten in de openbare ruimte uitgevoerd, waaronder een aantal herinneringsmonumenten. In het vrije werk, hoewel nog steeds figuratief te noemen, is sprake van een grotere mate van abstractie. Centraal staat de Torso, veelal uitgevoerd in gepolijst brons. Ondanks het figuratieve uitgangspunt streeft Gosse Dam hierbij naar een ’formele’ compositie. De Torso’s – van nature al abstract en figuratief tegelijkertijd – vinden hun oorsprong dan ook niet zozeer in de ‘reductie’ van de werkelijkheid als wel in de ‘bezieling’ van de abstractie. Deze ‘formele’ benadering wordt nog eens onderstreept door de beelden een glad, vaak zelfs gepolijst oppervlak mee te geven. Sommige van de Torso’s roepen daarnaast ook landschappelijke associaties op. Gosse Dam woont en werkt in Kollum.



Martin Sijbesma

Martin Sijbesma is geboren te Hartwerd (Fryslân) in 1968, woont en werkt momenteel in de voormalig gereformeerde kerk van het rustieke Kûbaard. Na de basisschool heeft hij de opleiding huisschilder op de L.T.S. te Bolsward gevolgd. Later is zijn opleiding vooral autodidactisch geweest. De bewuste keuze om kunstschilder te worden kwam in 1986. Het was vooral de realistische schilderkunst die hem boeide, met name uit de 17e en 18e eeuw. Zijn werken hebben een warme, romantische en verstilde inslag door de kleur en compositie.

Door zijn liefde voor oldtimers zie je de laatste jaren steeds vaker klassieke auto’s in zijn schilderijen. Tevens schildert hij graag interieurs, stillevens, veelal met antieke voorwerpen, groenten en fruit. “De geschiedenis van de schilderkunst leert mij dat het realisme nooit geheel is verdwenen, zelfs niet in de 20e eeuw. Deze kunstrichting is volgens mij een rode draad door de schilderkunst met diverse invalshoeken. Daarom is mijn uitgangspunt steeds de relatie tussen het eerder genoemde realisme en de hedendaagse tijd. Door de juiste combinatie van object en kleur wil ik rust uitbeelden en een sfeer van warmte, romantiek en nostalgie creëren.” Het werk richt zich uitsluitend op het mooie van dingen, op harmonie en verstilling. De schilderijen van Martin Sijbesma zijn klassiek vakwerk. Martin Sijbesma vervaardigt zijn schilderijen vrijwel uitsluitend in de zogenaamde glaceer-techniek (laag over laag) met olieverf op houtpaneel.

Programma / waar te vinden

Alle exposities vinden plaats in de Galerie aan de Singel 82 in Sneek. Het volledige programma en meer informatie staan vermeld op de speciaal voor het project gecreëerde website www.project11.frl . De finissage van deze expositie is op 5 mei 2018 om 16.00 uur. Dit is tevens de laatste expositiedag.