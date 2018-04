Zesde editie Mooi Sneek XL  ondanks regen: druk druk druk!

Sneek- Je hebt mensen die gaan altijd uit van het half volle glas. Je hebt mensen die van het half lege glas uit gaan, maar je hebt gelukkig ook mensen die niet blijven zitten en naar de kraan toelopen om het glas helemaal te vullen! Het leek vanmiddag wel of de Snekers, de Súdwesthoekers en de toeristen tot de laatste categorie behoren.

Want het was ondanks het regenachtige weer erg druk in de Sneker binnenstad tijdens de zesde editie van Mooi Sneek. Weinig parkeerplaatsen op het Martiniplein en het Veemarktterrein bleven onbezet.

Flitsmodeshows

Dat mag op zich toch wel opvallend genoemd worden, dat zelfs onder druilerige weersomstandigheden het festijn Mooi Sneek zoveel bezoekers trekt. Over de zeer opvallende roze lopers bij o.a. De Duif Mode Sneek, Esprit Sneek, Blom Mode, Ziggo Fashion, Hema Sneek, Medaillon Bijous en de ANWB werden in korte tijd vele flitsmodeshows gelopen. Het zorgde voor een gezellig sfeertje en goedkeuring van de toeschouwers.

“De deelnemende winkeliers zijn stuk voor stuk enthousiast over de belangstelling en ook niet onbelangrijk ze doen goede zaken”, aldus Marianne Bouma, een van de organisatoren van Mooi Sneek.

De Paashaas in gezelschap van de Paaskip waren ook al even enthousiast als de organisatie. “We hebben heel wat chocolade-eieren mogen uitdelen en er waren niet alleen kinderen die met ons op de foto wilden!”

Peugeot Hylkema

Peugeot Hylkema Sneek bood op de Eierbrug een virtuele testrit in VR aan! Veel mensen maakten met de VR Bril op dankbaar gebruik van het aanbod en beleefden zo een unieke Peugeot ervaring!

Foto’s Henk van der Veer en Petra Miedema