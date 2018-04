Sneker Weerman: Morgen zachter maar regenachtig

Sneek – Vandaag is het nog even doorbijten met de veel te lage temperatuur voor de tijd van het jaar, vanaf morgen stijgt de temperatuur, helaas gaat dit wel gepaard met neerslag.

Deze Paasmaandag verloopt uitermate kil voor de tijd van het jaar, het wordt niet veel warmer dan een 8 graden in de stad. Verder is het bewolkt en regenachtig. De wind waait uit een zuidoostelijke richting en is meest matig.

Komende nacht nog steeds regenachtig, minimumtemperatuur noteren we al aan het begin van de avond, naarmate de nacht vordert, stijgt de temperatuur.

Zo zien we morgen bij een bewolkte dag met eerst nog regen, de temperatuur stijgen naar 14 graden, dit bij een zuid- tot zuidwestenwind die zwak tot matig is. Later in de morgen droger, wel blijft ’s middags de kans op een bui bestaan. Ook woensdag houden we het niet droog, hoewel de meeste regen voor het zuiden en midden van het land is. De temperatuur 13 graden bij een meest zuidelijke wind. Donderdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het weer koeler. Het is die dag meest bewolkt en valt er af en toe wat motregen. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur in de lift en komt in het weekend tussen de 15 en 19 graden te liggen.