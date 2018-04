ONS Sneek kan van half ei geen hele dop maken 

Sneek- Na Goede Vrijdag toen ONS Sneek tegen VVOG op de valreep een overwinning uit het vuur sleept, is de formatie van trainer Chris de Wagt in en tegen Spijkenisse er niet in geslaagd om van dat halve ei een hele dop te maken. Op Sportpark Jaap Riedijk gingen de oranjehemden met 3-0 onderuit. Kort voor rust deed een door Michael van Dommelen benutte strafschop de Snekers zeer en in de tweede helft vergrootten invaller Jazzy Adams en andermaal Van Dommelen de pijn van de niet bijster sterk spelende Snekers.

​Die pijn diende zich eigenlijk al in de openingsfase aan, want de thuisclub begon veel feller. Al vroeg bezorgde Etiën Mariana met een ferme uithaal doelman Barry Ditewig de nodige problemen en nog geen drie minuten later oogstte Saner Barragan met een artistieke omhaal wel applaus maar geen treffer. Even later zorgde een actie van Michael van Dommelen voor discussie (al dan niet een strafschop), waarna de daaropvolgende inzet van Felino Jardim in de veilige handen van Ditewig belandde. Die zag vervolgens dat een opportunistische poging van grote afstand aan de andere kant geen schade aanrichtte en die bleef ook uit, toen Marvin van der Pluijm even later diep werd gestuurd en te hoog mikte.

​Na een minuut of 25 kreeg ONS na een overtreding van Vincent Verbond op een gevaarlijke plek een vrije trap, maar ook die leverde geen verkeer op twitter op. Die vrije trap kon echter niet verbloemen, dat Spijkenisse in het eerste bedrijf duidelijk beter was. De thuisclub was echter zo nu en dan slordig en één van die slordigheden resulteerde in balverlies. Curty Gonzales wist daarvan echter niet te profiteren. Dat laatste deed Spijkenisse op slag van rust wel en wel van een strafschop. Na een handsbal in de Sneker zestienmeter wees arbiter Prooi gedecideerd naar de stip en hoewel doelman Barry Ditewig er dicht bij zat, zette Michael van Dommelen Spijkenisse vanaf die hotspot op een wel heel gunstig moment op een 1-0 voorsprong.

De slordigheid aan de zijde van Spijkenisse waarvan in de eerste helft al sprake was, bood Curty Gonzales vroeg in de tweede helft opnieuw een kans, maar evenals voor rust haalde de spits er (te) weinig uit. Het rendement was daarentegen aan de andere kant beter verzorgd, want in de 63ste minuut zette invaller Jazzy Adams – een gouden hand van wisselen heet dat – met een harde uithaal de thuisclub op 2-0. Nog geen minuut daarna ontsnapte ONS aan een grotere achterstand, toen de controle bij Marvin van der Pluijm op het moment suprême ontbrak, maar evenpater viel de 3-0 alsnog. Van Dommelen fungeerde andermaal als scherprechter, toen de topscorer van Spijkenisse in de 73ste minuut uit een voorzet van Jardim de 3-0 binnen kopte. Daarmee was de wedstrijd definitief beslist en restte de Snekers niets anders dan de wedstrijd zonder kleerscheuren uit te spelen. Die voorzichtige benadering leverde na een fraaie actie van invaller Adam el Fazazi bijna nog een tegentreffer op, maar de 4-0 bleef ONS dankzij Barry Ditewig bespaard.

ONS verzuimde door deze nederlaag een definitieve stap richting veilige regionen te zetten en zag Spijkenisse tot op drie punten naderen. Komende zaterdag krijgt de ploeg van De Wagt een nieuwe kans om een stap in die richting te zetten, wanneer ASWH op bezoek komt.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto Henk van der Veer: Keeper Barry Ditewig ( hier op archieffoto, 27 januari 2018), de op een na meest gepasseerde doelman in de derde divisie. ONS scoorde 47 keer maar kreeg maar liefst 68 doelpunten tegen in 26 wedstrijden.