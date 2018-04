Paasmaandag 2 april MOOI SNEEK XL

Sneek – Op Paasmaandag 2 april wordt Mooi Sneek XL georganiseerd van 12.00–17.00 uur. Dit jaar concentreert dit shopevent zich niet alleen in de binnenstad, maar ook veel winkels op de transferpleinen en de woonboulevard haken aan.

Mooi Sneek is hét mode-, beauty-. food en lifestyle event om het nieuwe voorjaarsseizoen in te luiden in Sneek! Veel winkels verzorgen diverse activiteiten in/bij hun winkel zoals flitsmodeshows*), hapjes/drankjes, workshops en /of demonstraties. Ook wordt er weer een modellenwedstrijd ‘Models Mooi Sneek’ georganiseerd. Er zal een gratis shuttlebus rijden tussen het centrum en de buitenring waaronder de woonboulevard, autobedrijven, bouwmarkten en winkels/showrooms. Voor de buitenringdeelnemers gelden aparte openingstijden. Sneek biedt met een gevarieerd winkelaanbod hét ultieme shopgevoel.

Flitsmodeshows

De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de roze loper en een roze beachflag voor de deur. Deze roze lopers zijn verdeeld door het centrum bij de deelnemende winkels en worden gecombineerd met verschillende korte flitsmodeshows, productpresentaties en/of leuke winkelacties. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door de verschillende deelnemers op het gebied van beauty, lifestyle en food.

VR autorit

Peugeot Hylkema Sneek heeft op de Eierbrug een virtuele testrit in VR! Doe de VR Bril op en beleef hier je unieke Peugeot ervaring!

Models Mooi Sneek

De deelnemende modellen aan de wedstrijd ‘Models Mooi Sneek’ worden deze middag op de roze loper ingezet bij de flitsmodeshows. Zij worden beoordeeld door de jury en de winnaar/winnares wint een shoptegoed van 250 euro bij de deelnemende winkels!

Paashaas

En natuurlijk ontbreekt de Paashaas met chocolade eieren ook niet. Hij loopt ‘s middags samen met zijn vriend de Paaskip door het centrum en natuurlijk kunnen de kinderen met ze op de foto!

*) tijden verschillen per winkel, worden per winkel ter plaatse aangegeven.