Ook veel drukte op bedrijventerrein De Hemmen

Sneek- Niet alleen in het centrum van Sneek was het vanmiddag druk, ook op de Hemmen was er veel belangstelling. Zo mailde Rick Sytsma, van de gelijknamig antiekhandel en woonaccessoires dat het storm liep. “Meer dan 600 mensen kwamen bij ons een kijkje nemen op deze toch ietwat druilerige dag.”

De bezoekers werden uiteraard met open armen ontvangen en daar bleef het niet bij: “Er werden de hele dag verse muffins uitgedeeld die vers waren gemaakt door Wilma’s taartenpaleis uit Sneek, halverwege de middag was zelfs de voorraad al op.”

En over verkoop, hoe was dat op deze Paasmaandag? “De verkoop liep goed en je zag regelmatig auto’s rijden met salontafels, hangkastje en zelfs een compleet bureau dat gelijk mee werd genomen. Al met al een zeer geslaagde tweede paasdag in combinatie met de activiteiten in de binnenstad en met veel tevreden deelnemers en bezoekers”, aldus Sytsma.

Dat de geplande shuttlebusdienst halverwege de middag gestaakt werd, zal ongetwijfeld met het natte weer te maken hebben gehad. De bezoekers kozen voor eigen vervoer.

Op de foto een afbeelding van de muffins die volgens veel klanten zo kunstig eruit zagen dat ze dachten dat het kunstmuffins waren !