Nijland deelt gevoelige tik uit aan Oudehaske

Nijland – Nijland pakte zaterdag de winnende draad weer op, door met 1-0 van koploper Oudehaske te winnen. Het eerste uur waren beide teams aan elkaar gewaagd, maar na de 1-0 was het Oudehaske dat de lakens uitdeelde. De thuisclub trok echter een dusdanige muur op voor het eigen doel, dat er geen doorkomen meer aan was voor de oranjehemden.

Zonder de aan de knie geblesseerde Arjan van der Wal (het lijkt mee te vallen), begon Nijland getergd aan de topper tegen Oudehaske. De wedstrijd moest gewonnen worden om nog een rol te kunnen spelen in de kampioensrace en dat besef was duidelijk aanwezig. Nijland kreeg van Oudehaske de ruimte om op te bouwen en zocht met lange ballen Nico Pieter Bonnema, waarmee het regelmatig gevaarlijk was. De gasten moesten het meer van kort combinatiespel hebben en gokten op de klasse van linksbuiten Joram Smits.

In de eerste helft waren het alleen deze twee spelers die zich aanvallend konden onderscheiden. Bonnema leek na een half uur op weg naar de openingstreffer, maar één op één met de doelman scoorde hij niet. Aan de andere kant kwam Smits net te kort bij een voorzet van rechts en werkte hij de bal over het doel. Even later kopte Smits een voorzet van rechts wederom over het doel en zo gingen we rusten met een 0-0 stand.

Na de rust was het spelbeeld hetzelfde, maar dat veranderde toen Bonnema de thuisclub op voorsprong zette. Een balverovering op het middenveld werd gevolgd door een goede pass in de diepte en Bonnema verscheen wederom oog in oog met de doelman. De hoek was echter onmogelijk om te scoren en er was ook geen medespeler in velden of wegen te bekennen. Bonnema probeerde het dus maar en zag met de hulp van een opzichtig blunderende keeper de 1-0 over de lijn hobbelen.

Nu was het de beurt aan Oudehaske om te komen en Nijland trok zich wel zeer nadrukkelijk terug voor het eigen doel. De rust om naar een tweede treffer te counteren was er niet meer en de passing was te slordig. Oudehaske probeerde het van alle kanten, maar de talloze voorzetten en andere opzetjes stranden op de onverzettelijkheid van de thuisclub. De hoop was natuurlijk gevestigd op topscoorder Bouma, maar de spits lag aan de ketting bij Mente de Boer.

Door de nederlaag is Oudehaske de regie in de kampioensstrijd volledig kwijt en lijkt De Walde de beste papieren te hebben. Wij staan er natuurlijk ook prima voor en we vervolgen de competitie zaterdag in Oudemirdum tegen NOK. De inhaalwedstrijd van komende maandag tegen DWP is verplaatst naar dinsdag 24 april.

Bron Nijland