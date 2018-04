Jamsession in Café de Bakkersdochter Sneek

Sneek – Zondag 8 april is de volgende jamsessie in Café de Bakkersdochter in de Scharnestraat in Sneek. Stem je gitaar, smeer je keel, kom langs en doe mee, of geniet van de muzikale prestaties van anderen. De basisband bestaat uit: Rob Taekema, Herman Frank en Andre Valkenburg. Aanvang 17.00 uur – 21.00 uur. Versterkers en drumstel aanwezig.