Dagcentrum Frittemahof vraagt vrijwilligers busvervoer

Sneek- “Twee keer in de week ga ik naar het dagcentrum in Frittemahof. Het is er altijd gezellig en ik heb nieuwe mensen ontmoet. Sommige wonen net als ik, alleen. Het dagcentrum is voor mij echt een uitje.” Zomaar een reactie van iemand die gebruik maakt van de faciliteiten van het Frittemahof in Sneek. “Echter er dient zich een probleempje aan”, zegt Margriet van der Laan, de coördinator van het dagcentrum. “De kosten van het vervoer zijn dermate hoog dat wij nu gaan zorgen voor eigen vervoer. Daarbij krijg ik hulp van de broers Bauke, Fokko en Simon de Jong. Zij kunnen via hun uitgebreide netwerk een rolstoelbusje regelen. Prachtig en zeer welkom allemaal, ware het niet dat er gebrek is aan chauffeurs”, verzucht Van der Laan.

“En daarom doen wij nu een dringende oproep aan vrijwilligers om zich bij Margriet te melden”, zeggen de broers in koor. “Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat wij een gesponsorde bus geregeld hebben en dat er vervolgens geen chauffeurs beschikbaar zijn. Voor wij dus verder gaan met de plannen om een bus te regelen, en die gaat er zeker komen, willen we de garantie van chauffeurs!”

Mensen die deze vrijwilligerstaak op zich willen nemen worden verzocht om contact met Margriet van der Laan op te nemen. Dat kan telefonisch: 0515 41 71 55. Of via de mail: margriet.vanderlaan@patyna.nl

Op de foto vlnr: Simon de Jong, Margriet van der Laan,Fokko en Bauke de Jong. Geheel rechts, Douwe Rijpkema, van garagebedrijf Betten, een van de toekomstige sponsoren van de bus.

Foto Henk van der Veer