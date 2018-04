Basketballers Menhir Sneek kampioen

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir hebben de titel binnen. In een goed gevulde sporthal Sportfun in Joure werd na een spannend gevecht de benodigde overwinning binnengehaald: 58-65. Met nog drie wedstrijden te spelen zijn de Snekers niet meer in te halen.

Thuisploeg Oaters gaf de zege niet cadeau. De Jousters begonnen scherper dan de Snekers. Ze pakten een 4-0 voorsprong, maar Menhir pakte de draad op. Er was wel veel ergernis over de arbitrage, die wel heel veel toeliet. Toen de Sneker coach Arnold van der Meulen zich met iets teveel misbaar beklaagde dat zijn spelers benadeeld werden moest hij de zaal verlaten. De scheidsrechter kwam op die beslissing terug en dus kon Menhir op volle sterkte verder. Bij rust keek de titelkandidaat nog wel tegen een achterstand aan: 30-35.

Net na de pauze veranderde Menhir van tactiek. De man-to-man verdediging werd ingeruild voor een zoneverdediging en dat pakte goed uit. De Oaters kregen steeds meer moeite om tot scoren te komen. Aan de andere kant gooiden Mats Haven, Ali Carti en topscorer Danny Nowee wel op de juiste momenten de bal erin. Menhir liep uit naar een 46-58 voorsprong, maar daarna begon de foutenlast een rol te spelen.