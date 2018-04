Waterskibaan Sneek is weer open

Sneek- Dit weekend is de Waterskibaan op recreatieplas de Potten weer open gegaan. Nog niet echt terrasweer, maar toch meer dan voldoende waterskiërs en wakeboarders die gebruik maakten van de waterskibaan die een lengte heeft van 770 meter.

“Het was al best heel druk voor zo’n eerste weekend. We hebben een hele nieuwe set obstakels geplaatst, waaronder een roof-top en een fun box. Dit zorgt voor extra spektakel voor de deelnemers en de toeschouwers. Gister was hier al een hele groep Belgen die volop gebruik hebben gemaakt van onze accommodatie. Watersport is meer dan zeilen alleen”, aldus exploitant Taco Hofman.

Zijn grote wens is om het terras nog ietsjes uit te bereiden, zodat toeschouwers nog meer in het zonnetje kunnen zitten dan dat het nu al het geval is.

Foto’s Henk van der Veer