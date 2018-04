Sneek – Vorige week tussen donderdagmiddag en vrijdagmiddag zijn er vernielingen aangericht in de Christelijke Basisschool de Twine te IJlst. Een of meer perso(o)n(en) zijn de school binnengedrongen en heeft (hebben) verschillende vernielingen gepleegd.

Heeft u informatie over de vernielingen, dan stelt de politie het op prijs wanneer u contact met ze opneemt via 0900-8844 o.v.v. registratienummer 2018076495. (Meldt u liever anoniem. Dan kan dat via 0800-7000)