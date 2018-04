Sneek Wit Zwart niet opgewassen tegen RKAVV 

Sneek- Sneek Wit Zwart bleef nadat RKAVV na een half uur een voorsprong nam, weliswaar lang bij, maar halverwege de tweede helft sloeg de thuisclub in een tijdsbestek van iets meer dan een minuut twee keer toe en was het gedaan met de aspiraties van de Snekers, die uiteindelijk met een 3-1 nederlaag genoegen moesten nemen.

De nederlaag leek zich overigens al snel aan te dienen. De wedstrijd was namelijk nog maar koud onderweg, toen de thuisclub een enorme kans kreeg. Tot opluchting van het wit-zwarte kamp schoot Remco Overdevest uit een voorzet van Robin Steffens naast, terwijl doelman Klaas Boersma niet veel later een schot van Rico de Boer onschadelijk maakte. Niettemin was de toon gezet en pas na een klein halfuur gaf Sneek Wit Zwart via een kopbal van Gerben Visser een teken van leven. Die bal werd door Mike ten Kroode echter net uit de kruising getikt en luttele minuten later verdween de bal aan de andere kant op de stip. Dat buitenkansje was echter niet aan Oalid Falk besteed, want hij zag dat zijn inzet door Boersma werd gekeerd.

Niet veel later was het echter wel raak toen Peter Lomonaco na een splijtende pass van Serano van der Hurk zijn handtekening onder de openingstreffer zette (1-0). Dat werd uiteindelijk ook de ruststand, want beide ploegen wisten tot het rustsignaal niet meer voor gevaar, laat staan voor doelpunten te zorgen. Daar leek kort na de hervatting verandering in te komen, toen de thuisclub via Van der Hurk een 100% kans kreeg. De inzet van de voorbereider van de 1-0 verdween echter rakelings naast het door Klaas Boersma verdedigde doel. Die kreeg later hulp, toen een inzet van Jordi de Wit van de doellijn werd gehaald, waarna Boersma zijn ploeg zelf in de wedstrijd hield, toen hij bij een één op één-situatie Oalid Falk van scoren afhield.

Vijf minuten later kromp de hoop op een goed resultaat echter, toen Robin Steffens de 2-0 liet noteren en nog geen minuut later ging die hoop helemaal in rook op, toen Serano van der Hurk Boersma omspeelde en de 3-0 op het scorebord bracht. Daarmee was de wedstrijd beslist en die beslissing had kort daarop nog meer cachet kunnen krijgen. De inzet van Remco Overdevest verdween echter net over de dwarsligger en daarmee bleef de vierde treffer uit. In plaats van 4-0 werd het in de slotminuut 3-1 dankzij Nils Bruining die daarmee de spreekwoordelijke eer redde en de statistieken een klein beetje opvrolijkte.

Die treffer nam niet weg dat Sneek Wit Zwart deze middag niet tegen RKAVV opgewassen was en dat op de nederlaag weinig af te dingen viel. De Snekers die komende zondag directe concurrent RKHVV ontvangen, zakten door de nederlaag in Leidschendam naar plek dertien.

Bron: www.pengel.weebly.com